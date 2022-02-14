潛入風俗店　刺激新體驗

日本AV女優一向樂於作出新嘗試，好似潛入風俗店系列咁，飾演風俗孃嘅女優雖然服侍男人經驗豐富，但係去到不同嘅風俗行業侍客都要從新學習，仲會因為唔熟架步而出現蝦碌情況，不過憑住佢哋嘅熱情同美貌，客人當然唔會投訴，一樣玩得開心又過癮啦！

侍客又作客

喺Ideapocket出品嘅《潛入到傳聞中的風俗店取材》中，櫻空桃呢位薄身巨乳尤物會去到不同風俗店體驗一番，除咗會嘗試一下做陪酒孃同客人飲酒，仲會嚟個包廂激戰，之後佢又會去到陪浴店變身成為陪浴孃，用對白滑G奶施展靈活嘅波哋技術，令客人大呼過癮！不過，桃妹侍客之餘，亦想嘗試做客人嘅滋味，於是佢就係去幫襯專為女性服務嘅按摩店，享受一下男按摩師嘅手藝，再感受埋對方嘅強勁雄風！

瞓身狂歡

喺M's Video Group推出嘅《與素人對手中出體驗報道》入面，初川南秘密潛入不同嘅風俗店，嘗試一下做風俗孃嘅滋味。佢首先去到一間神秘夜總會，場內設有包廂，畀客人同風俗孃鬼混，包廂內雖然狹窄，但係憑住南妹嘅靈活招數，一樣可以令客人大感舒暢。之後，佢仲去到一間淫亂非常嘅混戰俱樂部，聯同另一位風俗孃招呼多位客人，大家一齊玩遊戲又飲酒作樂，最後仲嚟個兩女多男大混戰，掀起高潮。

落力冧客

Prestige推出嘅《本番OK！謠言背後風俗店 19》，講述擁有「天下無雙之H奶」嘅渚好美去到一間風俗店打工，雖然只係兼職，但係佢都會盡心盡力咁冧客，除咗會因應客人要求而大玩制服誘惑，換上青春可愛嘅水手服、兔女郎服同透視裝，仲會同客人埋身激戰！如果客人係VIP會員，咁就唔使對方屈就，阿妹就會帶對方去到寬敞嘅情趣房，可以玩多啲情趣玩具，然後再進行無拘束嘅激烈床戰！

簡評

日本嘅風俗業五花八門又日新月異，雖然我哋未必可以親身體驗得到，但亦可以由AV女優示範畀我哋睇，就好似今日為大家介紹嘅潛入風俗店系列咁。喺3部作品中，本仙最鍾意櫻空桃主演嘅《潛入到傳聞中的風俗店取材》，除咗因為桃妹嘅身材正之外，去到不同風俗場所招呼客人時，更加發揮開朗一面，成日笑面迎人，又同客人打成一片，場面開心又輕鬆，正正帶出風俗店嘅歡樂氣氛。