Whitney Wright　暗黑系女王

講到近年美國四仔界嘅暗黑系女王，必定非Whitney Wright莫屬，事關喺暗黑系四仔嘅參演脫星名單中，都可以發現到佢嘅蹤影，除此之外，人氣極高嘅佢更係演而優則導添！

有戀物癖

所謂「暗黑系四仔」，泛指戀物、綑綁、調教等題材嘅作品，而Whitney Wright就係憑住演出呢類作品而爆紅。至於佢嘅出道經過係點呢？喺美國奧克拉荷馬州出生嘅佢，性格好動活躍，不但係校內籃球隊及排球隊隊員，仲好鍾意跳舞。及至升讀大學，為咗賺取學費，便到成人俱樂部跳艷舞，卻估唔到呢份兼職居然成為佢人生嘅轉捩點。

憑住出色舞藝及火辣身材，佢成為俱樂部嘅人氣艷舞女郎，更先後被邀請到德州、紐約、邁阿密等地嘅俱樂部巡迴演出，因此認識到唔少四仔導演，不過當時佢一直拒絕演出四仔，及至2016年佢喺雜誌上睇到一篇關於戀物癖嘅文章後，發現自己原來係戀物控，為咗滿足自己強烈嘅戀物癖，便決定投身四仔界，並為成人網站FTV演出處女作。佢表示演出時感覺既興奮又緊張，喺對手嘅挑逗下，令佢嘅慾望大解放，更獲得前所未有嘅快感。

執導拍片

憑住出色嘅演出，令佢嘅人氣極速飆升，更獲著名四仔片廠Devil's Film嘅邀請，演出超人氣作品《The Boss's Wife #7》，喺片中飾演戀足狂秘書嘅佢，以色氣十足嘅表現及誘人無比嘅呻吟聲，成功打響名堂。跟住佢為Jay Rock Productions演出嘅《Oral Xperts #4》、Digital Sin製作嘅《Family Friendly》等，均獲得極佳銷量。

2018年喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」，更被喻為暗黑系未來天后。得獎之後，佢更加積極工作，又舉辦粉絲聚會又開設社交頻道，令人氣更上一層樓。上年佢仲突破自己做埋四仔導演，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳導演」，足見實力強勁。佢表示為咗可以令同道中人觀賞到更真實又更刺激嘅戀物題材作品，便決定執導拍四仔，對於自己作品嘅評價，Whitney Wright謙虛話尚有好多進步空間，希望大家能繼續支持佢。

Profile

出生地：美國奧克拉荷馬州

身高：168cm

三圍：32C-25-37

如果有睇過Whitney Wright執導嘅戀物題材四仔，會發現片中嘅脫星演出超狂放，佢解釋呢種至係真實嘅反應。雖然貴為導演嘅佢工作忙碌，但佢不但仍積極演出四仔，更經常喺社交平台同粉絲互動，真係相當親民呀！