得到解脫！Ian帶袁澧林逃離精神病院

人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）在今日（14日）情人節，推出今年自己創作的新歌《留一天與你喘息》，MV找來「文青女神」袁澧林做女主角，更與Ian齊齊扮演精神病患者。Ian將歌曲概念告知製作團隊，團隊就為MV構思趣的故事，男女主角被標籤為異類，捉入精神病院，在裏面受了很多的苦困，但二人最終卻逃脫了，得到了前所未有過的自由，可是對於前路茫茫，沒有頭緒，但其後男主角發現最重要的人在身邊，無論去到哪裏，做些甚麼，只要一起做，已經很足夠。

Ian笑說：「其實我唔講，大家未必知我哋係演緊精神病患者，反而純粹覺得我哋睇一件事有唔同睇法。其實每個人睇每件事都會有唔同睇法，唔代表精神有問題。」他感激今次與Angela合作，對方幫他好多，他說：「第一場戲就要拖手，我本身係好慢熱，但原來佢好easy going，成日喺度講笑，先令到氣氛冇咁尷尬。」整個MV他最遺憾冇入到礦洞裏面睇，他們只是在入口來回拍攝，有點可惜。

Ian指歌曲照字面解，是忙碌、抖唔到氣的生活當中，都可以留到一日同你一齊，令他有喘息機會，放低壓力，他亦要多謝粉絲的作品，他說：「入行以嚟都有高低起伏，但每次喺台上演出嘅時候，都望到台下呢班支持者，所以呢首歌有一個更重要嘅訊息，就係無論世界發生緊咩事，有幾危險，都仲有大家嘅存在，一班好重要嘅人。」