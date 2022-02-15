【是日通勝】

農曆正月十五

壬寅年 壬寅月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、開市

忌：嫁娶、作灶、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、42、47、49

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

金牛座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

雙子座：公務繁忙，只要有耐性，困難可一一克服。

巨蟹座：獲身邊人瞓身支持，大小難題可望迎刃而解！

獅子座：遇上不如意的事，卻有冤無路訴，心情低落。

處女座：一波未平一波又起，宜盡早處理手上的工作。

天秤座：社交運上升，有機會跟久違的老朋友碰面。

天蠍座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

人馬座：情緒不穩，人際溝通受影響，容易惹上是非。

山羊座：或有意外進帳，但不能強求，亦要見好就收。

水瓶座：工作表現理想，有能力不妨助同事一臂之力。

雙魚座：貴人運強，易結識有來頭的人，對工作有利。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

牛：事業運強，做事得心應手，煩惱可清空。

虎：才思敏捷，理解力強，充實自己好時機。

兔：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

龍：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

蛇：是日沖煞，人緣欠佳，容易遭同伴冷落。

馬：人緣不錯，日常閒聊也能獲得有用資訊。

羊：橫財就手，有機會收到禮物，喜出望外。

猴：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

雞：偏財旺，投資股票值博，易有意外收穫。

狗：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

豬：精神欠佳，謀事易出錯，小心因財失義。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年蛇、馬、羊運程

蛇：

今年刑太歳，再加上受到「貫索」凶星的影響，今年要小心刑法上的問題，在工作上容易惹是非，從事偏門的，小心有官非出現。慶幸得到「太陰」吉星的助力，容易有女性貴人出現，如果有問題，想尋求協助，可以找她們幫忙。在感情上今年比較不利肖蛇男性，容易會有孤僻落寞的心態，蜜運中的，會覺得對方不明白自己，要多些溝通，以免引起爭拗。

馬：

有多粒吉星照耀，今年會有很大的收穫，得到「將星」的幫助，尤其是從事武職行業，例如武術、軍人，是非常有優勢的，容易有升職、掌握實權的機會。凶星有「血蠱」，代表容易會受傷、血光的星曜，所以今年做任何劇烈活動時，要好好做足安全措施。

羊：

今年的運程不錯，尤其是從事管理工作的朋友，得到「國印」吉星的照耀，權力有遞升的現象，會更加穩固，再加上有「月德」這粒強而有力的貴人星，貴人處處，平步青雲。凶星「小耗」代表容易有小破財，輕微的失預算。從事高空工作的，要特別小心，容易會有受傷危機。