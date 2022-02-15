消失兩年冇停過手！黃浩然夠理智唔同兄弟爭女

藝人黃浩然闊別螢幕兩年，近日主演的《家族榮耀》終於登場。劇中扮演機關算盡富二代的他，背着正妻楊茜堯與「小三」育有一女，其堂兄弟張智霖卻對茜堯情根深種，四角關係錯綜複雜。

現實生活中的浩然擁有幸福家庭，離開無綫、簽約古天樂旗下後，他更希望事業家庭兩兼顧。談到愛情觀，浩然坦言從小已屬理智型：「我重視感情，但唔係冇咗女友會死嗰一類人，反而我太太比較感性。（有冇試過同好兄弟鍾意同一異性？）做得兄弟應該都聞到陣除，如果對方忍瞞亦唔係兄弟啦，好彩我嘅人生比較簡單。」

與楊茜堯3度合作

加盟古天樂旗下兩年，浩然共拍了3部電影及3部劇集：「只係未有嘢出街，大家覺得我消失咗，好彩《家》劇喺內地推出反應唔錯。（今次角色踩界，唔驚畀人鬧？）畀人鬧咪成功囉！（過唔足戲癮？）係早咗啲拎飯盒（收工），但為我嚟講佔戲16集角色發展好圓滿，所有嘢都交代清楚。」

談到第3次與茜堯鬥戲，浩然對她讚不絕口：「我第一次演清裝剃頭，已經同佢演兩夫妻。佢由𡃁妹到依家做咗人媽媽，氣場更加強大，比專業更專業。（私底下少聯絡？）係，廿幾年嚟我都唔埋堆，相信有緣分就自自然然合作到。」