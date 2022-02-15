Oscar同Archie終於如願以償　對唱情歌過節

環球歌手Oscar（涂毓麟）和「聲夢學員」Archie（冼靖峰）在情人節當日用音樂送上禮物，合唱「214告白脫單情歌Medley」，將其Eric Kwok《等埋你》、周柏豪《我的宣言》、姜濤《蒙着嘴說愛你》、MC張天賦《反對無效》、AGA江海迦《Superman》、張敬軒《找對的人》及Chantel(姚焯菲)《靈魂伴侶》串連成Medley。

原來Oscar與Archie識於微時，早在讀小學一年級時已是同學，成長後因為音樂再結緣，他們笑言：「因為我哋都係喇沙仔，喇沙嘅精神係會一直傳落去！」他們一直有合作Jam歌的念頭，猜不到因疫情而促成合作，又說：「趁大家都要留喺屋企，決定為各位送上一系列情歌，陪伴大家過一個甜蜜2月14日。」

選曲方面，Archie表示自己較多唱悲情歌，所以今次Medley了多首甜蜜歌曲是種挑戰；而Oscar則表示：「發現原來情歌可以有唔同角度去表達，好似MC《反對無效》係首非常sweet嘅歌，而Eric Kwok 新歌《等埋你》就好特別，雖然歌詞中提到十幾個『死』字，但就表達住對另一半愛到一齊死嘅意思，其實好甜蜜！」至於如何慶祝情人節？兩人稱都是留在家中度過，但期待將來有更多機會合作。