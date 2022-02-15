仁濟醫院智能電子產品回收計劃　支援弱勢安居抗疫

【營業資訊】疫情狂飆，本港學校多次暫停面授課堂，學童只能在家中上網課，基層家庭學童因為缺乏電腦或未能上網，學習往往出現重重困難。有見及此，仁濟醫院呼籲大家如有多出的手提電腦或平板電腦，請踴躍支持智能電子產品回收計劃，好讓基層家庭學童應付電子學習需要。

受惠對象︰低收入家庭及學生優先

回收電子產品要求：

•性能良好及備有鏡頭的手提電腦或平板電腦（機齡三年或以下）

•作業系統能夠支援線上會議/軟件（例如Zoom）

•捐贈時請配備充電線及充電器

收集地點：

1. 仁濟醫院董事局 – 荃灣仁濟街7至11號仁濟醫院C座10樓

服務時間︰星期一至五上午九時至下午六時（星期六、日及公眾假期休息）

2. 仁濟醫院曾榮夫人長者鄰舍中心 - 屯門蝴蝶邨蝶影樓地下132-134號/湖翠樓地下2-6號

3. 仁濟醫院楊溫先生夫人長者鄰舍中心 - 葵涌葵盛東邨盛豐樓地下G3室

4. 仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心 - 深水埗石硤尾邨第21座129-134號地下

5. 仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心 - 九龍城侯王道55號地下

6. 仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心 - 荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓地下/荃灣青山道99-113號荃灣浸信會大樓5樓

各鄰舍中心服務時間︰星期一至六上午九時至下午五時（星期日及公眾假期休息）

善長亦可將善款寄交「荃灣仁濟街七至十一號仁濟醫院C座十樓仁濟醫院董事局企業傳訊部」，或直接存入仁濟醫院於各大銀行的帳戶，或透過櫃員機、繳費靈（商戶編號：9386）或到全港任何一間 7-ELEVEN捐款。

有意參與此回收計劃的商界或企業可直接聯絡仁濟醫院董事局企業傳訊部，電話：3467 2101。