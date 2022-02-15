招財招福非貓專利　狗狗都可以

招財貓是日本著名的緣起物之一，分別舉起左、右手，招福又招財，幾乎是店店必備。雖然話日本人對貓的喜愛大到為佢哋興建多間神社，但竟然有狗狗可以成功跑出，加入到招福一員當中，難道是時候狗狗發揮「神」威？

傳統呢啲嘢當然無咁易改變啦，但在玩具的世界就甚麼都會發生。日本玩具公司海洋堂經常與當地知名插畫家佐藤邦雄合作，把其筆下擬人化的動物由2D變成3D。除超搞怪的動物們「廁所時光」扭蛋外，另一系列「佐藤邦雄的招福貓」亦是出完一彈又一彈，超受歡迎。不過藝術家的創作腳步當然不會停止，繼早幾年推出了「佐藤邦雄的招福犬」之後，終於在今年迎來了第二彈，滿足了一班狗主的期待。

可愛狗狗的魅力亦是不容小覷，今次推出的第二彈一共有5款，不同的狗狗帶有各自的祝福，包括商売繁盛的芝娃娃、無病息災的小獵犬、必勝祈願的巴哥、良緣成就的拉布拉多犬，以及合格祈願的黑貴賓犬，滿足大家的不同願望，集齊一套就樣樣好運都有齊，幸福又可愛。這個系列的扭蛋每款都配有紅色的小墊，招福配套齊全，尺寸約為4至4.5cm，每一扭為400日圓（約HK$27），預計於2022年4月發售；另設盲盒版本，每款440日圓（約HK$30），預計5月推出。