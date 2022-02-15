HTmall為你搜羅防疫用品　與你奮戰到底

【特約報道】第五波疫情嚴重，想知自己有沒中招，但又唔想排隊檢測，一堆人聚集又要除低口罩撩鼻，真係好容易中招架！依家唔使排隊、唔使駛撩鼻！HTmall為大家搜羅好多款來自日本的快速測試套裝，可以直送到你家，等你安坐家中就可以做到檢測，遠離人群，就可以保護自己，更保護家人。我哋仲有好多高規格的防疫口罩，一於同大家齊心抗疫，奮戰到底！

1.【日本小林藥品製】自我抗原檢測套裝（唾液檢測）

•低至每套HK$123.9，買4套或以上，可享免運費優惠，直送到家。

•獲CE歐盟法規及ISO 13485認証

•特快8分鐘顯示結果

•準確度99.3%以上

•日本大廠──小林藥品製

2. 【日本製】東亞產業 自我測試套裝

•快閃優惠，買兩套，平均每套HK$92；買4套或以上，可享免運費優惠，直送到家。

•15分鐘顯示結果

•準確度99.4%以上

3.【殺菌神器，團購6折】Aqigo AQ20（黑色），5分鐘殺滅99.9%新型冠狀病毒

•使用專利PACO NANOTECH專利納米技術

•5重空氣過濾（抗菌過濾層、HEPA過濾網、PACO納米過濾網、紫外線燈、陰離子淨化）

•BS ISO 18184標準測試證實，PACO NANOTECH可於5分鐘殺滅99.9%新型冠狀病毒

•有效去除細菌、塵蟎、甲醛、異味、煙霧和花粉等

•智能空氣質量指示器

4. 【日本製】超立体最高防護口罩優惠

•更高規格，閃購優惠平均低至HK$2.33/個

•三防！達多個頂級規格

•高密度可過濾空氣微粒

•透氣度極高

•高度貼面不留縫隙

5. 【韓國製】JWAY KF94 Premium口罩──10個/50個/100個獨立包裝

•100%韓國製造

•獨立包裝

•3層過濾結構，韓國製MB過濾

6. 【韓國製】Defense Anti-Dust KF94口罩（兒童）──10個/50個/100個

•100%韓國製造

•5個1包，獨立包裝

•4層過濾結構，韓國製MB過濾

•高彈力耳帶

7. 【韓國製】Mr Youn尹先生KF94口罩──10個/50個/100個

•100%韓國製造

•人體工學3段摺疊結構，立體結構，內側不會碰到嘴唇

•韓國製MB過濾

•高彈力耳帶

8. 【口罩買一送一】TOP.1 成人/兒童口罩、雙防、3層過濾

•低至HK$0.59/個，兼送韓國唇部磨砂

•有成人/小童尺寸，雙防護，3層設計

•中間為熔噴布過濾層，探用25g材料，比市面一般只用20g，更好防護。

成人口罩尺寸：17.5（w） × 9.5（h）cm

小童口罩尺寸：14.3（w） × 9（h）cm

9. Airluna納米光觸媒 空氣淨化噴霧250ml

•4大功效：除菌/抑菌/淨化空氣/除臭

•長達6個月保護