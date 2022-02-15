Lokman Frankie唔識潛水　靠余曉彤執過千公斤鬼網

藝人余曉彤（Hidy）向來重視海洋保育，最近她擔任ViuTV節目嘉賓，與MIRROR成員Lokman（楊樂文）及Frankie（陳瑞輝）一齊清潔「鬼網（即海洋中廢棄或遺失的漁具）」宣揚環保：「嗰集節目想講海洋垃圾嘅嚴重性，但Lokman同Frankie唔識潛水，所以就由我潛落海執鬼網，即係魚網，再由佢哋將鬼網拉上船，同埋將畀鬼網纏住嘅海洋生物放落海。」今次清理地點是大埔三門仔村，是本地一個歷史悠久的漁村，所以遺留了很多棄置魚網在海中，幾乎覆蓋整個河床，相當恐怖，Hidy憶述：「有次我執到超過一千公斤鬼網，好誇張，重到要用快艇幫忙拉上來。今次參與拍攝好開心，最令我感慨係原來Lokman同Frankie係第一次接觸鬼網，相信好多香港人都未親眼見過呢啲嚴重破壞海洋生態嘅垃圾，佢哋雖然唔識潛水，但佢哋肯參與同有呢個意識好重要。我都叫佢哋學潛水一齊清理鬼網，佢哋都好想。」

另外，Hidy透露現時正滯留德國，她於上月底飛到意大利為運動品牌拍廣告，怎料飛回香港當日，其乘坐的航班被禁降落香港機場：「我去到羅馬機場回港當日，港府就頒令若航空公司有4個確診個案或以上不能降落香港，我喺機場全日搵機票，瞓咗一晚機場，最後搵到機票飛德國，再轉飛韓國回香港，但要15號先有機由德國起飛，我真係好邪，由細到大去每個地方旅行都會滯留，遇過最強颱風、火山爆發，瞓過唔同機場，今次係我第一次瞓羅馬機場。」情人節正日，Hidy要在德國度過一個人的浪漫，她到了酒店附近的情人橋，笑言要沾染一下愛情運，希望早日覓得好情人。