證據確鑿！《奇異博士2》公開預告片湯告魯斯「鐵甲奇俠」首現身？

早前網上瘋傳荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)將於今年5月上映的漫威超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange: In the Multiverse of Madness)中助陣,代替羅拔唐尼(Robert Downey Jr.) 在片中扮演「鐵甲奇俠」(Iron Man)。而該片的新預告片曝光,其中有眼利粉絲指靚佬湯飾演的「鐵甲奇俠」亦有於預告片中出現!

《奇》新預告片推出以來即惹來大批漫威粉絲談論,除了懷疑《變種特攻》(X-Men)中的「X教授」有份參演之外,預告中出現和撞邪「紅女巫」激戰的「火人」正是「鐵甲奇俠」!而預告中亦出現了原著漫畫中的光明會(Illuminati),該組織亦由「鐵甲奇俠」Tony Stark所創立,光明會成員還包括「神奇先生」、「X教授」、「黑豹」以及「奇異博士」等超級英雄。在片中「X教授」將「奇異博士」扣押審訊,而「優化版鐵甲奇俠」(Superior Iron Man)亦在場。所以靚佬湯好大機會就是飾演該角!

「優化版鐵甲奇俠」在漫畫中的造型與過往在銀幕出現的「鐵甲奇俠」不同,「優化版鐵甲奇俠」的鐵甲是全銀色。