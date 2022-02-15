車轉車瞞天過海「幽會」　丁子朗疑暗撻戴祖儀

藝人戴祖儀早前喺劇集《青春不要臉》中，同對手丁子朗有唔少激情戲，當中二人大玩男上女下激戰梳化一幕更加係引嚟極大回響，更有傳二人咀出愛火花，秘密撻着！日前佢兩個私下「蜜會」，雙雙喺將軍澳電視城完成宣傳工作之後，就分別各自揸車離開電視城，不過丁子朗將車駛入附近一個屋苑嘅停車場，點知一個轉身，佢就鬼祟坐上一早停泊屋苑外嘅戴祖儀座駕。二人匿車廂談心15分鐘後，及後丁子朗再電召另一部七人車離去，跟住再同戴祖儀扮前後腳前往西貢，疑似上無綫高層樂易玲寓所拜年，令二人關係更顯撲朔迷離。

東網就緋聞一事聯絡丁子朗，佢就直指係誤會：「真係有少少流，只不過係因為佢唔識路，所以佢同我就等緊我個Friend架車嚟，再跟住揸去另一個朋友屋企。嗰時我仲同佢講『都係廢事上你架車等喇，廢事畀人話我哋幽會』點知真係畀人影到喺架車出面…唉……所以都真係有少少無聊。」佢更加斬釘截鐵指同戴祖儀係「100%朋友」：「多謝大家咁鍾意套劇，我同佢係100%朋友，落閘！冇可能發展！」

至於戴祖儀亦於社交網晒出與丁子朗嘅對話記錄，力證當時只係坐車會合朋友，並指：「話說當日與丁子朗做完青春不要臉的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。本來丁子朗是跟經理人車去的，但因為經理人未到，所以他就上了我的車等，然後就是大家見到封面的那一張相，大約5分鐘後，他經理人到了，他就落車改乘經理人的車過去，就是這麼簡單。如果倒帶回去那一天，我仍然會這樣做！因為那天其實很冷，要丁子朗在外面捱凍，我舒舒服服在車裏面等，好像不太人道了吧。」又表示傳出緋聞後粉絲為佢感高興，佢就笑言：「但對於不是事實的東東，惟有抱着心痛和可惜嘅心情，說一聲：又要粉絲們失望了。」