東冲有料到：驚喜芭堤雅

早前率隊到芭堤雅進行採訪，在當地發掘了很多新事物，焦點有建於近郊地區的堡壘餐廳。（胡慧冲提供）

之前去了北欖坡府採訪，回到曼谷僅休息了半天，便馬不停蹄去了芭堤雅，為電視台的旅遊節目進行外景拍攝。

這次的行程比在北欖坡府的來得吃力，同行有4人的攝製隊，及有全新的女拍檔主持，每天要跑3至4個拍攝地點，由於要自導自編自演，需顧及很多事情，所以無論身心都感到有點疲累，但幸好過程順利。

選擇到訪芭堤雅，原因是當地有推行沙盒計劃（Sandbox），可對外開放給旅客免隔離入境。對於香港旅客，永遠對芭堤雅、布吉及清邁等地方抱有興趣。雖然泰國有77個省府，當中不少都值得大家到訪，但對港人推介一些比較陌生的地區，始終少了一點投入感，觀看意欲相對偏低。

這次到訪芭堤雅，不少人會認為當地因疫情關係，大部分店舖都會關門結業。但正所謂一雞死一雞鳴，有人辭官歸故里亦有人漏夜趕科場，這次還是發掘了很多新的事物。

例如芭堤雅一間很受港人歡迎、設有很多分店的泰菜餐廳，餐廳的第二代話事人在當地近郊地區開設了一間採用了意大利古堡式設計的堡壘餐廳，可別以為是像曼谷那些以木造布景板堆砌而成的堡疊餐廳，這間是貨真價實、由石屎興建而成，佔地達100畝，每一層每一間房都是可用來招呼客人，絕對是超級誇張。以往只在Khao Yai 才有類近的建設，意想不到是今天這種大規模的建築終於在芭堤雅出現！餐廳內除了用餐區，還有酒庫及建於地庫的VIP貴賓房，布置就像電影中住了吸血鬼伯爵的古堡，十分有Feel。

餐廳提供泰菜及西餐，疫情下依然看到有芭堤雅人前來光顧，據說每逢週末更是一位難求，皆因無論是室內或室外都有勁多打卡位，絕對是Amazing Thailand！

所拍攝的旅遊節目預計要5月才能見街，這間餐廳背景雄厚，相信不會因為生意問題結業，所以大家待疫情過後，依然可親身前來一試。

胡慧冲