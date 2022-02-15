台灣日式舊房子　變身話題藝文熱點

台灣不少富歷史性的日式建築，近期紛紛變身為話題十足的藝文景點。（台南市政府文化局、台南市觀旅局提、策展人謝小五、林務局嘉義林區管理處及下竹町提供）

經歷過日治時期的台灣，遺留了不少富歷史性的日式建築，當地政府近年積極作出保存及活化，更產生了不少話題景點。其中位於台南、擁有八大主題館的文化設施水交社文化園區，其前身為日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊、其官兵與眷屬的居所，當中的「眷村主題館」剛以全新面貌「敝墟書店」示人，於別具韻味的日式建築內呈現獨樹一格藝文空間，值得一再細味。

設主題書展 廚房變藝廊

除了日式建築備受關注外，敝墟書店的「內涵」亦甚為講究，找來提倡老屋保存與再生的老房子事務所主理人謝小五負責規劃，分為主題書展區、泡書區、視聽室、選物推薦、藝術家創作展等多個部分，當中主題書展區展出了台南市政府文化局及蕭壠兒童圖書館的館藏立體書，首檔展示恐龍、哈利波特、Red Dot（紅點設計）、達文西4大主題的立體書，適合所有年齡層的讀者。 而書店內原有的廚房空間則化身為小型藝廊，不定期展出與藝術創作者合作的展覽，現時有知名插畫家ericoco以小虎作主題的小型策展，呼應虎年的到來。書店同時融入台南當地品牌，例如以原木創作的「謝木木工作室」用舊料再造而成的書櫃，以及道具收藏家「鳥飛古物店」的古物家具，賦予空間獨特的美感。

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宿舍改建 認識木材

台南關子嶺於上年11月開幕的台灣木材故事館，建築本身是1956年興建的嘉義林管處關子嶺分站員工宿舍，同樣採用了日式建築設計，亦引起不少話題。該建築廢置多年，3年前由嘉義林管處投入逾NT$900萬（約HK$250萬）成功修復。面積約為200平方米，館內讓訪客認識台灣木材文化，並分為7大區域，除了展示台灣針葉五木、台灣闊葉五木等14種台灣針闊樹種讓民眾近距離觸摸，亦有傳統木作手工具知識區介紹尺鉋鋸鑿鑽等木材加工過程，還有利用台灣產木材製成不同家具的展覽等，從多方面加深訪客對木的認識。與此同時，訪客亦可於日式建築內停留，一邊細味建築一邊下棋聊天，感受箇中美妙。

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欣賞手稿 體驗課程

位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍，亦係日治時期留下的木造建築。該建築於1929至1935年間興建，經修復後於與鄰近下竹樹屋一同蛻變為藝文聚腳點「下竹町」。而「下竹町－新竹南大路日式警察宿舍」共有2場館，一個為展覽館，另一個則規劃為餐廳，剛於本月開幕的展覽館首個展覽名為「築跡往．返-李乾朗古建築手繪圖特展」，邀請了著名古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授展出超過30幅珍貴大型手稿，此外還推出「下竹拾藝」系列的體驗課程，包括有風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等，戶外草地空間由即日起連續兩個周末會舉辦「下竹町老樹文創市集」，邀請美食與手作品牌進駐，是假日藝遊好去處。