梅媽登報斷絶關係！梅啟明唔認貪財：佢眼矇耳又聾畀人擺布

梅艷芳年邁母親覃美金（梅媽）於日前登報和長子梅啟明脫離母子關係，指兒子周身債，斥他財迷心竅，被他激到入醫院，更表明不再向他提供經濟援助。

今日（15號）梅啟明相約傳媒見面對事件作出回應，他戴着帽及口罩到場，見他多次咳嗽，透露有病在身，昨晚（14日）還在嘔血，但未有透露身患何病，表示已打3針及做過新冠肺炎快速測試冇染疫。主動提及控告電影公司侵犯其持有的「梅艷芳」商標並要求賠償一事，他說：「其實喺我2004年嘅時候，已經註冊咗商標同版權。而係某情況之下，我媽媽係咪收咗人嘅錢，而唔同意我去告電影公司，我唔知。而當初係佢叫我入紙，我先行呢步棋，到我行咗之後，佢又要我撤銷，唔係話鍾意食就食，唔鍾意食就吐番出嚟。導火線就喺呢度，佢就要同我脫離關係。如果佢冇受咗人哋利益，佢就唔使驚打官司，就算告上法庭都係我嘅問題，同佢冇關㗎。係落我個名，又冇落佢嘅名，佢係冇法律責任。佢老人家就唔好怪佢，正式係眼又矇，耳又聾，佢依家可能畀人擺布。咁所以我好想搞清楚呢樣嘢。如果電影公司想傾嘅話，就應該知會我。」

又指在醫院休養的梅媽正逃避他：「佢根本冇嘢，又話我激佢，根本我就冇激佢，依家佢仲住成千呎嘅套房。（有冇同梅媽聯絡？）我打畀佢唔聽。我相信佢受身邊嘅人擺布。（剛才你話梅媽收咗人錢，所以要求你撤銷控告，呢個係你嘅揣測？）揣測還揣測，事實都有一部分。如果佢冇收咗人錢，佢點解會叫我唔好告？（你有冇問梅媽點解唔告？）我有問，但佢冇答。（點解你咁唔聽你媽咪講呢？）我梗係唔聽啦！人係要正，冇理由你唔啱我都要跟你行。阿媽又點啫。（阿媽唔需要尊重？）阿媽生我出嚟一件事。（梅媽幫咗你好多年！）幫咩我好多年呀！我有手有腳，佢係有幫過我。」

堅持告到底

梅啟明覺得與電影公司的官司，電影公司應該知會他才是，自己會堅持告到底，「除非電影公司同我和談，賠1蚊都得。」提到梅媽爆他欠下周身街數，他激動大聲表示：「冇錢就唔使告？冇錢就死得？冇錢有冇錢告。」他並展示另一宗官司，他正在追索數十萬元，以示自己都「有錢」。並埋怨要借街數是因為梅媽不借錢給他：「老人家唔借，我咪出去借，只係借10萬以下，用嚟入紙告上法庭。」

嫌2萬生活費太少

梅啟明自感不是貪錢，他爆梅媽每個月有25萬元收入，但只給他2萬，而且近月梅媽已停止給他錢：「佢1個月攞25萬，我只係攞2萬，根本不夠開支。（你話開支大，係咪你大使？）2萬蚊我要供養仔女，依家我個仔幾叻幾巴閉，成績優秀。（你個仔咁叻，你有冇功勞？）我一路培養住佢。（你老婆話你冇理個仔喎！）我冇時間，我要搵食嘛！佢係咪石頭爆出嚟！」問是否因包二奶所以開支大，他又另有說法：「嗱⋯包二奶呢，你哋太過敏感喇，根本冇呢回事，依家人哋幫緊我，因為我唔夠開支，我唔係包二奶，講真我有咩本事包啫。（你背老婆有女朋友，你覺得冇唔啱嘅！）女朋友個個都有啦。（你冇離婚，但有女朋友！）係呀，我未離婚，我係有女朋友。佢係有叫過我過離婚，但我都冇所謂。（但你未離婚有女朋友，咁樣對小朋友係咪唔係咁好！）我覺得完全冇影響，根本我唔係去包。」

在訪問期間，他多次咳嗽，但不想睇醫生，他發霉氣：「我想死，想以死證明畀梅媽睇我冇錯，堅持要告！（想同梅媽修補關係？）冇所謂，我又唔係有金山去謀，我有手有腳，2蚊（兩萬元）有乜用。」期間又多次咳嗽，但不想睇醫生，他發晦氣說：「我想死，想以死證明畀梅媽睇我冇錯，堅持要告！（想同梅媽修補關係？）冇所謂，我又唔係有金山去謀，我有手有腳，2蚊（兩萬元）有乜用。」有街坊報警指有人聚集，警方到場視察後離開。