春日粉色、復古風　熱襲波鞋界

踏入早春2月，天氣逐漸暖和，讓人心情變好之餘，也想換個舒爽形象迎接春天！這時候如果換上色彩粉嫩活潑的運動鞋，就更能襯托春日氛圍。適逢各大運動品牌近日紛紛推出全新季度運動鞋，除了大熱的粉色和拼接設計外，亦不乏長青黑白及復古感強烈的大地色系鞋款，「鞋頭」不妨落足眼力揀番對，為一身造型注入時尚氣息和新鮮感。

校園運動風

FILA今季推出3個限定系列鞋履，分別是CONCH、T88 SKB以及RACCOON。全新系列CONCH設計成海螺形狀，鞋的側面採用幻彩元素，每走一步都會閃閃發光。配以流線形鞋身，穿上後就能從視覺上修飾腳形，加上注入了經典的黑白和大地色系，簡潔百搭，如何搭配都會不出錯！T88 SKB滑板鞋則用上清新的馬卡龍色調，並搭配不同材質的拼接元素，玩味十足。而RACCOON則是重新設計品牌1999年推出的跑鞋，將復古「大眼」設計融入現代鞋款當中，完全迎合今季大熱的復古風。

水晶閃閃好治療

PUMA今季特別為女生打造了全新的Crystal Galaxy系列（強調水晶是處身世界的自然特性），更請來奧運英國田徑短跑運動員Imani-Lara Lansiquot親身演繹此系列，希望透過鞋履設計將「運動員即使接受强度訓練，都會以樂觀自然的心態面對」的訊息傳遞開去。加上鞋上飾有晶石，為設計賦予能量，穿上後活力感大增。

美製馬卡龍配色

超級經典的New Balance 992型號是美國製造系列，多年來深受各路潮人追捧。傳統的鞋款採用表層豬皮和柔軟的Supima® 棉質打造鞋面，搭配緩衝鞋墊和橡膠外底，經久耐用且非常舒適。如果你剛好想入手一款992，但又嫌元祖灰、奶白或暗黑色系太過安全，就可以趁現在入手全新的復活節限定版，集薄荷綠、忌廉黃、藕粉、薰衣草紫等色調於一身的設計，不但令少女心大爆發，着出街亦非常搶鏡。