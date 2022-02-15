被指做兵！天堂鳥Lincoln與陳楨怡斬纜：同佢冇乜聯絡

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）被「正印男友」周子揚爆在無綫狂收觀音兵，而前天堂鳥成員Lincoln是其中一位，更指Lincoln曾相約Celina及其他港姐到其西貢寓所開Party，食煙、跳舞玩到癲，又不滿他本有落選港姐女友，但仍頻約會Celina。

Lincoln對於周子揚爆料，他說：「我同Celina係藝訓班嘅同學，個陣久唔久有啲聚會，通常係有人生日或大時大節，都係一班人，從來冇單獨約會過喎。同埋不嬲都冇食開煙同冇港姐女友，加上我同佢冇乜點聯絡，所以佢嘅私人事我完全唔清楚。」

對於被指是陳楨怡「兵仔」之一的林正峰，否認其事，指跟對方只是同事關係：「話我同佢返公司食飯，係大概一年前嘅事，因為當日只有我同佢要返去綵排慈善節目表演項目，所以一齊返公司食飯，工作需要。另外，我只係公司嘅低下階層，冇收風同放風，亦好少同他人談論公司嘅事，一直都只係盡力做好自己本分。最後，呢個始終係佢哋嘅私人事，希望呢件事盡快完結，唔好再影響其他人，望大家將重點放喺公司作品同製作上，謝謝。」

至於同樣被指是「兵仔」的黃俊豪亦否認其事，指跟女方是上年一齊讀訓練班，派對只是成班同學一齊搞的聖誕聚會，並冇單對單約會。對於周子揚連番爆料，黃俊豪則說：「作為同學或朋友，Celina私人生活我唔會Comment啦！」