本日日本：存放保溫瓶服務　專人代勞免洗免煩

潮流興環保，不少人都愛帶保溫瓶出街，藉以減少飲用膠樽飲料後所產生的垃圾。不過，亦有人嫌保溫瓶有「帶出街好重」、「要準備飲料」及「使用後要清洗」之類的麻煩，為了進一步方便消費者，日本象印於2月15日起在神戶及大阪的2間店舖推出名為「ZOJIRUSHI MY BOTTLE CLOAK」的期間限定實驗性服務。此服務簡單講係讓你將保溫瓶存放於店舖之中，幫你洗淨及保管外，更會一條龍提供飲料，一下子免卻了使用保溫瓶的種種煩惱。用法亦十分簡單，只要於社交媒體LINE的相關官方帳戶登錄為朋友便可下單及利用PayPay付款，之後便可到店舖附近的專用Locker取走裝有飲料的保溫瓶（Locker保管時間為預定取走時間過後30分鐘內），飲用完畢後便可將保溫瓶交回店舖，後者會將之洗淨並保管，直到下次落單時再使用。不過，要使用這種服務需要先買象印出品、售價為2,500日圓（約HK$170）的專用不銹鋼保溫瓶，而實驗期間會於LINE的官方帳戶內賞你相等於2,000日圓（約HK$136）的可用積分。兩間指定咖啡店為神戶萩原珈琲127番地（服務日期為2月15日至4月30日）和Seattle’s Best Coffee淀屋橋住友大樓店（服務日期為3月1日至4月30日）。