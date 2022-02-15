呵護敏感部位注意酸鹼值

Q：我今年24歲，向來有皮膚乾燥的問題。洗澡後經常手腳、腰背和大小腿痕癢，通常會塗些乳液去滋潤皮膚就會沒事，但最煩惱是連下體周圍的皮膚和大腿內側也出現痕癢，搔癢會發紅亦感到很不雅。我已嘗試使用貴價的潤膚產品，洗澡也注意水溫不要太熱，但還是一直痕癢，怕男友會介意，請問可以如何處理？

阿Mon

A：若發覺沐浴後身體各部位大範圍地痕癢，但又不是患上風疹，較明顯的因素便是沐浴產品具刺激性，其酸鹼值不合膚質，使用後令皮膚乾澀和痕癢起來，所以你會發現只需塗抹潤膚產品滋潤調和一下，便可快速止癢。

至於陰部和大腿內側位置的痕癢問題，首當其衝也屬使用沐浴產品的刺激反應。此外女性在秋冬換季時，常會穿絲襪或緊身褲，若質料密不透風，袴下便會形成潮濕地帶，易成某些細菌如念珠菌和真菌的溫床，引致下體痕癢不適，任意搔癢豈止有礙觀瞻，更會傷及特別幼嫩的皮膚。

在敏感部位塗抹潤膚產品，不是說愈貴愈有效，使用不當，再昂貴的產品也只會令身體當災。女性需要對不同部位的皮膚狀態有基本而清晰的了解，人體皮膚受到一層「角質層」所保護，平均酸鹼度約為5.5ph值。要留意的是，女性陰部範圍的皮膚是沒有這層「角質層」的，此範圍的皮膚ph值大約介乎3.8ph值至4.2ph值之間，呈酸性生態以達到自身抑制細菌滋長的效果。假如女性使用鹼性較高，例如介乎7ph值至8ph值的沐浴露，更同時用來清潔陰部範圍，結果便會破壞酸性生態，細菌不受抑制便會大幅生長於陰部表面引起陰部痕癢，嚴重者是細菌伺機進入體內導致陰道炎症。

女性應選擇酸鹼度適中的沐浴用品，更宜使用專門產品用作洗滌陰部，以維持良好而平衡的酸鹼度，那就可防止痕癢了。有趣是調查發現，女性花費在臉部護理，對比起陰部的日常護理，費用高出接近20倍。女性不能缺乏呵護敏感部位的知識，而事實上，清洗下身用的外用沐浴產品並不昂貴，全年四季皆宜使用。女士挑選貼身衣物亦應以透氣質料為首選，你可先行嘗試嚴選酸鹼值合適的沐浴產品，看看能否改善情況，若情況持續才決定向醫生求診。

李偉儀