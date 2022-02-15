索女嗒嫩草　一次未夠數

男人鍾意嫩口妹，而女人亦鍾意小鮮肉，貪佢哋年輕力壯，做事有氣有力。而日本AV界亦有「年下男系列」，年下男即係指年齡比女性小嘅男士，故事講述班女優點樣陶醉於與嫩男激戰當中，搞到難捨難離。

小鮮肉盛宴

喺S1出品嘅《體驗年紀小的男子好嗎？》中，嬌小人妻小島南喺掉垃圾嘅時候，巧遇隔籬屋嘅後生仔正太，後來二人開始熟落起嚟，當南妹得知正太係處男，就主動提議上床，等正太可以做番個真正嘅男人！之後，正太介紹幾個好友畀南妹認識，令佢嗒晒糖，諗計將對方逐一勾引上床。有一日，正太同其中一個好友返到屋企，聽到房中傳出呻吟聲，發現南妹正與另一個好友上床，阿妹唔單止冇尷尬，更加邀請正太二人加入戰團，大玩4P激戰，齊齊盡情Happy！

餐廳激戰

喺Premium推出嘅《人妻炮友》入面，希島愛里一直被老公冷落，覺得生活十分苦悶，於是去到一間餐廳做侍應，遇到一個年紀比佢細嘅經理涼介。而涼介對愛里一見鐘情，大獻殷勤又用甜言蜜語氹佢開心，令愛里重拾初戀感覺，所以當涼介喺餐廳向佢求歡就一擊即中喇！愛里第一次喺餐廳激戰感到好緊張，但係好快就被涼介嘅熱情同強勁雄風而變得輕鬆，更全情投入其中。後來佢更加主動搵涼介開房，盡情地享受呢段不倫之戀帶來嘅快感。

放縱青春

S1推出嘅《厚臉皮做色情的事》，講述早野詩同年紀細幾年嘅太郎係好朋友，太郎性格怕醜又內斂，成日畀早野詩整蠱同取笑。有一日，太郎去到早野詩嘅屋企，見到對方不經意咁露底，即刻面紅，早野詩發現之後就取笑佢係青頭仔，仲除咗佢條褲吹奏一曲，不過詩妹仲未夠喉，一於同太郎食埋禁果！自此之後，早野詩見到太郎就會捉佢去暗角進行各種淫猥行為，屋企冇人嘅時候，更加係佢哋瘋狂激戰嘅最佳時刻。

簡評

唔知大家有冇發覺，近幾年喺日本AV作品出現嘅男優來來去去都係嗰幾個中坑，不過今日為大家介紹嘅「年下男」作品就唔同，演出嘅多數都係年輕新血，新鮮感就強好多喇！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意小島南主演嘅《體驗年紀小的男子好嗎？》，一來南妹靚女上圍又有斤両，外形相當吸引，而故事講佢背夫勾引小鮮肉，仲要逐個逐個勾引，過程盡顯飢渴，最後更嚟多場4P激戰，令作品精彩指數爆晒燈！