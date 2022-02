羅馬尼亞Alyssia Kent　震動脫界

近年有唔少歐洲脫星喺美國搵食,而講到嚟自東歐嘅索女,大部分人總會諗起烏克蘭同俄羅斯,其實有位嚟自羅馬尼亞嘅脫星艷名遠播,佢就係Alyssia Kent。

一炮而紅

除咗烏克蘭同俄羅斯呢兩個國家盛產美女之外,東歐仲有個國家亦不乏索爆人氣脫星,好似Alyssia Kent就係其中之一。喺羅馬尼亞布加勒斯特出生嘅佢,現居於西班牙巴塞隆那,身材玲瓏浮凸,加埋渾圓美股及修長美腿,深得四仔迷歡心。但咪以為佢只係得個殼,其實佢係一位高材生,中學時已經係學霸,大學時修讀經濟學,同時又修讀化妝課程,不但取得經濟學學士學位,仲係一位化妝師。

不過點解佢會投身四仔界呢?原來當時從事化妝師工作嘅佢,經常為裸模及脫星化妝,結識唔少成人業界人士同導演,慢慢便對拍四仔產生興趣,並為歐洲著名四仔片廠DDF Network演出處女作《Perfect Pink》,結果一炮而紅。之後演出嘅作品《Wet And Horny At The Office》、《Magic Wand Massage For Two》等,均成為熱銷人氣作。

引起哄動

隨住人氣愈嚟愈高,某日佢收到經理人嘅電話,話有間美國四仔片廠想搵佢演出,如此難得嘅機會,當然要好好把握,2018年12月便遠赴美國,為著名四仔片廠Reality Kings演出《The Squatter and Soaked To The Tits》,不但榮登銷量榜冠軍,更成為美國成人論壇嘅熱話。

點解Alyssia Kent會喺美國四仔界引起哄動呢?原因除咗佢係歐洲首屈一指嘅脫星外,更因為佢擁有美國脫星少見嘅修長美腿,配合渾圓美股嘅魔力,令四仔迷興奮無比。2019年佢嘅事業更攀上高峰,喺AVN頒獎禮奪得「最佳外國脫星」及「最受歡迎脫星」。雖然Alyssia Kent喺歐美四仔界獲得極佳嘅成績,但佢坦言始終最鍾意做成人直播工作,皆因可以直接跟粉絲互動。事實上,早喺出道前佢已透過成人直播搵真銀,而近年佢更做埋導演,實行演而優則導添!

Profile

出生地:羅馬尼亞布加勒斯特

身高:165cm

三圍:34C-23-36

