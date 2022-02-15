羅馬尼亞Alyssia Kent　震動脫界

近年有唔少歐洲脫星喺美國搵食，而講到嚟自東歐嘅索女，大部分人總會諗起烏克蘭同俄羅斯，其實有位嚟自羅馬尼亞嘅脫星艷名遠播，佢就係Alyssia Kent。

一炮而紅

除咗烏克蘭同俄羅斯呢兩個國家盛產美女之外，東歐仲有個國家亦不乏索爆人氣脫星，好似Alyssia Kent就係其中之一。喺羅馬尼亞布加勒斯特出生嘅佢，現居於西班牙巴塞隆那，身材玲瓏浮凸，加埋渾圓美股及修長美腿，深得四仔迷歡心。但咪以為佢只係得個殼，其實佢係一位高材生，中學時已經係學霸，大學時修讀經濟學，同時又修讀化妝課程，不但取得經濟學學士學位，仲係一位化妝師。

不過點解佢會投身四仔界呢？原來當時從事化妝師工作嘅佢，經常為裸模及脫星化妝，結識唔少成人業界人士同導演，慢慢便對拍四仔產生興趣，並為歐洲著名四仔片廠DDF Network演出處女作《Perfect Pink》，結果一炮而紅。之後演出嘅作品《Wet And Horny At The Office》、《Magic Wand Massage For Two》等，均成為熱銷人氣作。

引起哄動

隨住人氣愈嚟愈高，某日佢收到經理人嘅電話，話有間美國四仔片廠想搵佢演出，如此難得嘅機會，當然要好好把握，2018年12月便遠赴美國，為著名四仔片廠Reality Kings演出《The Squatter and Soaked To The Tits》，不但榮登銷量榜冠軍，更成為美國成人論壇嘅熱話。

點解Alyssia Kent會喺美國四仔界引起哄動呢？原因除咗佢係歐洲首屈一指嘅脫星外，更因為佢擁有美國脫星少見嘅修長美腿，配合渾圓美股嘅魔力，令四仔迷興奮無比。2019年佢嘅事業更攀上高峰，喺AVN頒獎禮奪得「最佳外國脫星」及「最受歡迎脫星」。雖然Alyssia Kent喺歐美四仔界獲得極佳嘅成績，但佢坦言始終最鍾意做成人直播工作，皆因可以直接跟粉絲互動。事實上，早喺出道前佢已透過成人直播搵真銀，而近年佢更做埋導演，實行演而優則導添！

Profile

出生地：羅馬尼亞布加勒斯特

身高：165cm

三圍：34C-23-36

無論拍四仔同執導工作幾忙碌，Alyssia Kent都會定時喺社交網開Live同粉絲互動，亦會分享自拍火辣性感照，同埋將新作品嘅精華片段畀大家欣賞，有興趣可以Click入去睇睇喇。