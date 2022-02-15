慘被柯震東「彈鐘」！33D杜姸因禍得福變女神

杜姸擁有典型的女神模範，樣靚身材好，即獲封為「網絡女神」。眼光獨到的她曾與台灣型男柯震東傳出緋聞，但無損粉絲心目中的女神地位，人氣有增無減。

來自台灣的杜姸（BeBe）「網紅」出身，擁有四分之一美國血統的她天生麗質，小巧可愛的臉蛋兼雙眼渾圓亮麗，肌膚白滑見稱的她，配上和譪可親的甜美笑容，相當容易令人受落。2008年她參加《無敵青春克》選拔賽，甫亮相即驚為天人，備受注目。人見人愛的她活躍於綜藝節目、廣告、代言、活動、MV和模特兒工作，至2019年她吐氣揚眉，跟台灣人氣偶像柯震東傳出緋聞，2人返回寓所入門之際才發現被偷拍，男方即將她打發離開，自此一役後她人氣上揚廣為人知，一帆風順。

與生俱來的出眾樣貌，加上33D胸器成功助她一把，在事業上扶搖直上，驕人上圍配上「螞蟻腰」，完美無瑕的結實「蜜桃臀」，強烈對比下造成S身形的線條，極緻的前凸後翹體態，深受宅男喜愛。性格開朗活潑的她喜歡水上活動，不時在社交平台為粉絲發放正能量，三點式下散發出陽光氣息，一舉手一投足處處充滿驚喜，擄掠許多男性粉絲的寂寞心靈。而她的撒手鐧是嘟嘴、托臉賣萌，楚楚可憐的外表下，不少男生都坦言難以抵擋。

本名：張瑋庭

三圍: 33D、24、34

年齡：30

星座 天蠍座

學歷：天母國中、淡江高中