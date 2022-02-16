【是日通勝】

農曆正月十六

壬寅年 壬寅月 庚子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、安床

忌：動土、醞釀、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：13、20、47、48

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

金牛座：與人合作講求互相協調，不能太過自我中心。

雙子座：遇到不如意的事要冷靜，聽音樂可平復心情。

巨蟹座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

獅子座：受私事困擾，心不在焉，做甚麼都缺乏動力。

處女座：神經緊張，是時候放鬆自己，別想那麼多。

天秤座：身心被瑣事佔據，做事易失分寸，心煩意亂！

天蠍座：勿當守財奴！花錢能解決的事就不應太計較。

人馬座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

水瓶座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

雙魚座：敞開心扉接觸不同事物，有助擴闊個人視野。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 心情靚

（跌）兔 健康差

鼠：運勢平平，工作遇阻滯，弄得頭昏腦脹。

牛：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

虎：好勝心強，咄咄逼人，易讓別人吃不消。

兔：健康運稍遜，飯後做運動，助鍛煉身心。

龍：財運好轉，努力工作可換來豐厚的收入。

蛇：勉強冇幸福，處理感情事切忌拖拖拉拉。

馬：是日沖煞，運氣欠佳，謀事忌操之過急。

羊：健康是財富，小心飲食，慎防病從口入。

猴：運勢平平，小心言行，或需要破財擋災。

雞：心情舒暢，渾身正能量，可遠離煩惱。

狗：工作運一般，只顧抱怨並不能解決問題。

豬：謀事不宜太高調張揚，提防小人放暗箭。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（上）

門前的小地氈，作用是脫去鞋子下的污穢之氣，以免帶進屋內。若懂得風水原理，大門地氈亦可作為催財化煞的風水工具。下面列舉了虎年幾個門向，其餘方位下期再續。如果你家中大門正好是吉位，當然值得高興；如果大門方向恰巧是流年凶位，亦不必太杞人憂天，只要加以避忌及化解，家宅運也不致太差。

大門向正東：三碧是非星臨門

今年家中是非及爭吵特別多，忌用綠色及藍色地氈，宜用紅色地氈或張貼紅色海報、揮春。

大門向東南：四綠文昌星臨門

今年家中各人特別有利考試、升職及提升名氣，不論是進修或讀書皆有明顯進步，適宜放藍色或綠色地氈再催旺。

大門向正南：九紫喜慶星臨門

今年家中的喜慶事特別多，尤其有利嫁娶及生兒育女，適合擺放紅色或綠色地氈。另外可在門旁裝一盞小燈，並長期開着，亦有助催旺喜慶事。

大門向西南：二黑病星臨門

今年要特別注意健康，尤其是婦女及腸胃病等；忌見紅黃兩色的地氈，宜在大門一帶擺放銅製重物或白玉葫蘆，並使用灰色地氈，底下再放6枚銅錢化解病氣。另外，亦可選擇在地氈底放一塊大銅片，也有助提升健康運。