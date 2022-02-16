傳幕後團隊辣火頭！姜濤被爆為條褲嗌重拍　陷公關災難

人氣男團MIRROR成員姜濤向來「惹火」，繼早前其幕後工作團隊被公開狠批態度欠佳後，最近有傳姜濤為某品牌拍攝廣告後，工作人員事後竟以服裝問題為由，要求廣告商安排重拍，引起客戶及其他合作藝人不滿，再爆公關災難！

所謂人紅是非多，MIRROR之前因女團師妹COLLAR冒起，惹來「鏡粉」集體控訴經理人花姐冷待MIRROR兼管理不善，搞到花姐耍冧撲火，之後又有網上平台公開力數MIRROR工作人員5宗罪，包括態度惡劣及對客戶囂張等，不過花姐這次在社交網留言力撐同事，指團隊一直盡心盡力在崗位上做好自己，確保藝人的安全及工作順利。

一向在隊中最「惹火」的姜濤，早前拍攝廣告時曾招惹是非，被指疑遭隊友Edan欺凌，兩度被對方以粗口手勢「問候」，而Edan承認做過粗口手勢，但只因大家是好朋友才玩到癲。然而，一波未平一波又起，最近有爆料指姜濤日前拍攝另一個廣告時，因身邊工作人員的問題而惹起同場合作藝人和客戶不滿！據知當日姜濤與另一藝人合作為商戶拍攝宣傳照，當時花姐亦有份監場，拍攝過程一直相安無事，怎料完成整個拍攝後翌日，姜濤的公司以他影相時所穿的褲子有問題、效果不佳為理由，要求廣告商安排姜濤及合作藝人重新拍攝。

同場藝人受牽連表不滿

由於重拍牽連甚大，不止令製作成本大增，還要配合場地、拍攝團隊及其他藝人的時間，分分鐘損失六位數字！浪費人力物力，客戶方面當然不大樂意，並且對於拍攝當日姜濤公司也有同事在場，卻未有即場提出問題，事後才要求重拍的做法相當費解。至於身為廣告另一主角的同場藝人亦非「二打六」，其公司對於重拍甚為不滿，認為姜濤公司單方面對效果不滿意，而要求所有藝人一齊重拍的做法不妥。

MIRROR吸金力驚人，保守估計去年所接的廣告逾百個，由時裝、護膚品、銀行、保險、快餐店等一網打盡，身價與派頭都與一線星睇齊，完全「唔憂做」！正因如此，有傳工作人員對身為金主的廣告客戶亦毫不客氣，除了重拍事件外，亦時有傳出MIRROR跟品牌合作時，所屬公司會設下不少限制及條件，例如成員不會跟每位高層單獨合照，只能影大合照之類，令不少合作過的商戶事後都頗有微言，雖然藝人本身工作態度專業，但他們的團隊卻有「揸住雞毛當令箭」之嫌，難免會影響客戶對MIRROR的印象及觀感。

對於姜濤因衣着問題要求重拍廣告一事，其經理人公司方面回覆：「冇發生過咁嘅事，而且每次拍廣告之前都會試好晒啲服裝，唔會出現突然有問題嘅情況。」