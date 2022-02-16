拒收一億嫁豪門！李彩華靠自己：我身家都唔止

李彩華（Rain）在新劇中與楊茜堯大鬥法上演豪門恩怨，現實中她亦試過幾次可以嫁個有錢人，更曾有一名內地富二代開出一億元，條件是要她退出娛樂圈，因男方家人不接受新抱拋頭露面，當然遭Rain一口拒絕，幸好她爭氣，身家早已超過億元。

久未在港露面的李彩華有份主演的劇集《家族榮耀》最近在無綫播出，收視高開贏盡口碑，身為女主角的她相當興奮，特別在劇中飾演豪門少奶，享盡榮華富貴，她的遭遇令不女人既羨且妒，不過當事人完全不覺是一回事，因為早在多年前名門望族已擦身而過，被她拒諸門外。她接受東網訪問時說：「我記得當時拍完《回家的誘惑》，喺內地好多人識我，有個屋企做煤炭生意嘅富二代狂追我，出嚟食過幾次飯，佢就叫我唔好做呢行，不如嫁畀佢好過，佢話佢父母唔會批准我繼續做演員，跟住就話可以畀一億我做補償，依家我身家都唔止！」她由始至於覺是對方一廂情願，最後沒有再理會對方。

事後Rain知道這名富二代娶了另一名圈中人，但不久就離婚收場，她自問不是嫁入豪門的材料，可能小時候已出來工作養家，要靠人供養會很沒安全感，幸好她把握機會，搵到錢就買樓保值，現在手頭上的物業已超過億元，保守估計身家已接近2億元。目前移居上海的她，租住一個在黃金地段的千呎豪宅單位，月租逾10萬。她很感恩地說：「有幾年真係好搏命，穿州過省去做嘢，每年淨係新年先放自己假，諗番好彩嗰時冇偷懶，仲有做到上癮咁，連拍拖都唔太需要。」

認與楊茜堯冇乜兩句

另外，她在《家》劇與楊茜堯鬥個你死我活，有傳她們在片場亦沒有兩句，雖然未有去到不和地步，但朝夕雙對友誼沒有半點增進，完劇後各散東西。她承認與楊茜堯話題不多，不過相處絕對冇問題，相比她與羅子溢對手戲較多，早前更有人爆男方臨時加咀戲。她說：「楊茜堯性格唔會話好熱情，我都係同樣類型，對住熟嘅朋友會好多嘢講，可能戲入面我哋又對立，所以拍前都會少啲交流，私底下對方都好好人。」好難得今次沒有是非，全部人均相處愉快。