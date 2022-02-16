專心瘟女！「蜘蛛俠」杜比麥佳亞半退休唔憂做

漫威超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）最多粉絲談論的必定是片中「三代蜘蛛俠」同場的畫面。連帶上兩代的「蜘蛛俠」杜比麥佳亞（Tobey Maguire）以及安德魯加菲（Andrew Garfield）亦因此而翻Hit！不過如果要再在銀幕睇杜比演出就相信有排等，皆因原來46歲的杜比早已半退休狀態！

杜比自拍罷《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）之後與環球電影公司的總裁Ron Meyer千金Jennifer Meyer結婚，並生了兩個孩仔。婚後的他變為「湊仔公」，經常被傳媒影到湊仔湊女。更出動過「人情牌」邀請星級老友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一起去看女兒於學校話劇的演出，大玩驚喜！

婚後的初期，杜比隔兩年才拍一部電影，後來愈整愈耐！回歸《蜘蛛俠：不戰無歸》之前，已有7年沒有在幕前演出。對上一部已是2014年的電影《Pawn Sacrifice》。而杜比和妻子Jennifer亦於2016年分居，直至2020年才完成離婚手續。不過已半退休的杜比冇愁冇嘢做，除了繼續做「湊仔公」之外，估計有6億港元身家的他閒時亦與年僅18歲的辣模Tatiana Dieteman拍下拖享受人生！