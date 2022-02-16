湯洛雯搞情趣下廚冧馬國明　林夏薇狠撇老公賀拍檔

藝人馬國明本月13日48歲生日，正在拍攝新劇《法言人》的他，要於工作中度過，幸而有一班好的同事林夏薇、黃嘉樂等於錄影廠為他慶生。雖然女友湯洛雯（靚湯）都要為另一套劇集《隱門》開工，不過她都是一位貼心女友，於凌晨出Post為男友慶祝，更以「我的大細路」來形容男友馬國明，相當Sweet。

原來，靚湯氹「大細路」都有一手，馬國明更大爆女友不時為她下廚，手勢還不錯，而生日後馬國明會有3日假期，他接受娛樂新聞台訪問時坦言：「都係好事嚟，可以抖一抖，（女友同你慶祝？）其實佢都開緊工，（平時會否有心思準備小驚喜？）佢都好好，以前佢唔煮飯，但佢都有煮畀我食，係一個好大嘅進步，（手勢如何？）我覺得好食喎！估唔到佢又煮得咁好食，不過又唔係生日先下廚，佢得閒都有煮啲嘢畀我食嘅，一齊夾到食飯咪整囉，好隨意嘅！」

而林夏薇就表示情人節都有為老公準備，由於下個月對方生日，她透露預了一份「大禮物」給他，不過因為馬國明，薇薇居然掉低老公，她笑謂：「本來收早打算送畀佢，點知為咗馬國明我又話要走先，不過佢OK嘅，我份禮物都好用心準備，佢都好開心、滿意。」