內地女星吳倩結束短暫婚姻　網民一面倒同情

現年29歲的內地女演員吳倩入行以來一直以拍甜寵劇為主，年前演出劇集《何以笙簫默》成名後，數年間先後與不少男神包括鍾漢良、黃子韜、徐正溪及井柏然等作過，不過最終她因主演《我只喜歡你》而與男星張雨劍假戲真做，期間多次被記者拍得親密互動，甚至後來結婚生仔，他們亦低調處理，直至吳倩被發現帶着孩子外出，張雨劍才不認不認還須認：「正常的戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律手續齊全。」

現實總是殘酷的，吳倩配合丈夫把感情生活密封數年，最終仍逃不開離婚的厄運，婚姻只維持了年多，最令人心酸的是，他們竟選擇在過剛去的情人節「公告天下」！張雨劍寫道：「感恩曾經美好的相遇，未來漫漫長路，我們還是孩子的父母與彼此最親密的好友。」吳倩則上載與女兒同行的照片：「單身姑娘們的情人節約會。」言簡意精與前夫劃清界線！

消息傳出後，二人離婚消息即上了熱搜，網民似乎一面倒替女方不值，甚至人指稱「沒有浪漫婚禮，沒有周到的關懷照顧，沒有細水長流的溫馨點滴，只是給你一個嗷嗷待哺的孩子…」。有網民大罵張雨劍，卻引來他強烈反應，發律師信指侵害其合法權益，要求對方將相關內容刪除，否則啟動法律程序，事件短時間內嚴重發酵，未知後續如何。