蔚雨芯進軍NFT市場　女神松岡李那樂宜齊力撐

「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）喜歡唱歌拍戲，近年也銳意發展其「副業」，除了有自家的美容品牌，也加入全球潮玩的新形態投資NFT，Rainky指NFT有好多不同種類，她有份創辦的Meowdel，獲得台灣、韓國、馬來西亞、日本等地女神支持，好似本地薑樂宜、簽了古天樂旗下的馬來西亞女神黃詩棋及松岡李那等，她說：「我哋投資咗差唔多有7位數，其實風險唔算好大。」他們以貓貓作為標記，因為她本身有養寵物，其拍檔更養了幾隻貓仔，原意也計劃將賺到的錢捐助寵物慈善機構，雖然首批推出的貓貓NFT未正式開賣，但已經有人搶購，反應不錯。

近日她從二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓送給林盛斌（Bob），她說：「因為阿Bob之前話有興趣，咁我應承送隻畀佢，點知首批就畀班貴賓級會員搶晒，我要用炒賣價買咗隻送畀佢，因為金色好罕有得幾十隻，貴咗成70倍，但我應承得人就要做。」她指Bob都有玩NFT，稍後他們還有合作機會。面對虛擬商機的競爭，她表示依家市場上確實有氾濫情況，但他們是認真看待，希望將來可以自創一個遊戲世界，她說：「我哋唔係嗰啲為咗炒賣賺錢，係有長遠發展計劃。」