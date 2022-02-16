隊中第5個中招！V＠BTS確診新冠肺炎

韓國疫情持續失控，人氣男團防彈少年團（BTS）成員V亦宣布確診，是隊中第5個染疫的成員，所屬的Big Hit Music事務所昨晚（15日）透過官網宣布V染疫的消息：「V因為出現輕微喉嚨痛而於早上到醫院進行核酸檢測，於晚上收到確診的消息。」

事務所指V已接種2劑新冠疫苗，現時除了輕微發燒和喉嚨痛之外，沒有出現其他症狀，現時正進行居家隔離治療。據悉V曾於本月12日與其他成員接觸，但當時全部人都有戴上口罩，亦沒有進行親密接觸，而其他成員現時沒有出現病徵，已自行做快速測試，全部沒有確診。

而事務所今日（16日）宣布BTS將於3月10、12及13日在首爾蠶室綜合體育館主競技場舉行演唱會，10及13日的演唱會將進行網上直播，而12日的演唱會則會在全球劇場進行轉播，讓未能到現場的韓國及海外粉絲都可以觀賞演出。

另外，9人男團CRAVITY成員Taeyoung、Hyeongjun、Seongmin、Serim、Allen、Jungmo及Minhee於本月12日確診，當時未有確診的成員Wonjin在隔離期間出現發燒及喉嚨痛，進行快速測試後初步確診，他之後進行核酸檢測，於昨日（15日）確診，事務所指染疫的成員正遵從當局的指示進行居家隔離治療及休息，而另一成員Woobin雖然沒有染疫，但會繼續進行隔離及進行快速測試。

至於男團AB6IX成員朴祐鎮於昨晨（15日）感到身體不適，進行快速測試後初步確診，他已進行核酸檢測，仍在等候結果，而其餘成員進行快速抗原測試後證實沒有染疫，正留在宿舍隔離。而男星李昇基於昨日（15日）宣布染疫，事務所指他在拍廣告前進行快速測試，懷疑自己染疫，他之後立即進行核酸檢測，最後證實確診，他沒有出現任何病徵，正進行居家隔離。