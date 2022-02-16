片場開槍殺女攝影指導　艾力寶雲被控過失致死

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）上年10月於新墨西哥拍攝他主演兼監製的西部片《Rust》，綵排時誤以道具槍射出實彈擊斃女攝影指導Halyna Hutchins。Halyna丈夫與兒子昨日（15日）入稟控告劇組「過失致死」索償，被告當中包括艾力、女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed與副導演David Halls等。

法律文件中指控劇組罔顧安全，片場不但放有實彈，工作人員亦沒有小心看管槍械，劇組亦為節省成本聘請沒有經驗的槍械主管，多番免除安全措施趕工，即使事發前有3宗走火事件，收到投訴仍然無動於衷。文件又指事發時艾力只距離工作人員4尺，在未有檢查槍械有否上彈的情況下，以右手拔出放在左邊槍袋的左輪手槍，指向Halyna射擊。

雖然艾力曾於訪問否認自己有按板機，但Halyna家人的律師於記者會表示：「我諗發生嘅事係好清楚。艾力手上有槍，佢開咗槍，而Halyna因此被殺。支槍如果冇拉後擊鎚同扣板機係唔會發射。」其後艾力於社交網站上載寫住「一切都會冇事」標語的短片，似乎是向粉絲派定心丸。