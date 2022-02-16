撐本地薑！跟Mirror成員着本地原創服飾

近幾年，香港本地品牌開始多人關注，尤其是有最紅本地男團Mirror加持過的品牌服飾，就更易成為焦點！好似最近Mirror成員姜濤、Ian和Edan拍攝《季前賽》時，就被眼利的鏡粉留意到姜濤身上所穿的連帽衞衣是本地品牌Ginger Store的出品。消息一出，一眾姜糖都想入手偶像同款設計。由於這件衞衣本身已熱賣斷市，不過店主為免粉絲失望，最終決定破例加印，而且還推出短袖版本。據身兼品牌時裝設計師及紋身師的Jodic Chan表示其設計理念是「Any breakdown is a breakthrough」，因此衞衣上印有一個「破」字，希望憑此寄語每一位香港人：「新一年破天荒咁好，人緣牢不可破，運程勢如破竹，最重要破繭成蝶，身壯力健！」

其實除Ginger Store外，主打溫文爾雅形象的本地服飾品牌DEMO也值得大家留意。品牌由設計師Derek於2013年創辦，一直走「Soft Masculinity」和「Gender Diversity」等中性設計風格。正如品牌名字意思「demonstrate」，Derek希望設計出有別於主流市場風格的服飾，讓穿者更勇於表達自己。品牌挑戰男女裝界線，展現雌雄同體異色美學的設計，深深吸引一眾星級捧場客，除了備受張敬軒、​​許廷鏗等喜支持外，連MIRROR六子也愛着上身。好似教主Anson Lo早前拍攝所穿的一件白色Tweed外套，便是出自Derek之手，華麗中帶點嫵媚的設計，完美襯托教主的中性魅力！