【盤點最靚星二代】 碧咸夫婦三子盡得真傳顏值高

歐美有好多潛質「星二代」，個個都是顏值極高的型男索女，極有潛質加入荷里活大放異彩！其中以英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）和「辣妹」老婆Victoria的3位兒子「顏值」最強，絕對是「最強星二代」！

碧咸夫婦的3位兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）、羅密歐（Romeo Beckham）及告斯（Cruz Beckham），盡得老竇真傳，繼承優良基因，個個「溝死女」！大仔布魯克林出名型仔曾做過模特兒，不過他無意學老竇老母做明星，他夢想成為攝影師，而近年他就愛上烹飪學人做「廚房KOL」。而他今年4月亦與影星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）拉埋天窗！

至於二仔羅密歐就生得高大威猛，除了遺傳爸爸運動神經成為職業足球員之外，他亦獲各大服裝品牌垂青邀請拍攝廣告。成為時尚新寵兒！而16歲的三子告斯亦與兩位哥哥一樣「顏值高」之外，亦得母親真傳歌藝一流做歌手。

除了「碧咸這一家」顏值高之外，其他「星二代」如已故男星保羅獲加（Paul Walker）的獨生女Meadow Walker、英國男星祖狄羅(Jude Law)的子女Rafferty和Iris亦因為「顏值高」而成功打入模特兒界。至於「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）和歌手前夫Chris Martin所生的女兒Apple Martin，就遺傳到母親的金髮和一雙長腿。而奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）和女兒Ava Phillippe生得十足十「餅印」。成為明星之路此日可待！