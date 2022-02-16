【居英生活】英國新交通例　懲「錯手」開車門

移居英國，駕車代步，是生活重要部分，幸好香港交通制度，也跟英國相近，香港人該不難適應；但英國近日，剛已實施了新交通規例，各位準備移居英國的司機們，都必需謹慎注意，切勿「誤踩地雷」犯禁。英國更新交通條例，主要為更保障道路使用者，尤其是行人及單車手的安全，新規則重點主要有以下數項：

（1）開車門要用「正確手」

是次新實施交通例中，有特別針對開車門技巧，要求汽車使用者，必需使用「不靠近車門」的手開車門，簡單點說，你必須扭轉身用另一邊手開車門，重點是你要回頭注意，車旁有沒有單車手或行人經過，如不回頭便開車門，從後迎上的單車手隨時會被撞飛。其實早在70年代，此技巧在荷蘭已被廣泛使用，如今在歐洲更是常識，希望香港也能早日跟上。

（2）嚴禁駕車時手持手機

雖然2003年時，英國已立例禁止駕駛者行車時手持手機，但不少司機仍懶理違規，今年新例更是嚴厲杜絕灰色地帶，訂明行車中不能持手機拍照、拍片或聽歌，只能固定手機或衛星導航設備在支架上，以免提方式使用，違規者會被罰款200英鎊（約2,120港元）及扣6分；而英國警方更正測試以AI技術高清相機，來捕捉違規者，相信以後再難心存僥倖。

（3）道路使用者仔細分級

在英國新規例中，亦引入更仔細的「道路使用者等級制度」，按各道路使用者在交通意外中能承受的風險，排序優先使用權，例如貨車要讓私家車，私人車輛亦要讓公共交通工具，而車輛又要讓電單車，電單車要讓騎單車或騎馬人士，最後單車又要讓行人，所有車輛在路口時必需先讓正等候的行人過馬路，等級次序比之前更分明。

（4）越過其他車輛守則

為更保障安全，是次新例有更多細微規則，例如汽車車速少於30英里時，如要越過其他車輛，必須要有1.5米距離，車速愈快距離要愈遠；騎單車盡可能2人並排而行；而單車亦嚴禁高速或近距離快速駛過行人或馬匹，從後超越亦必需提醒其他道路使用者；如在繁忙時間騎單車，單車與路肩必須保持0.5米距離，在較少車輛時單車更應在路中間行駛。

預告：未來新車要裝限速器

英國除了更新交通例，從今年7月6日開始亦會跟隨歐盟，會強制所有新車裝設限速器，車輛會自動限制在設定的車速（一般設定為112英里）內行駛，即使關掉限速器，繼續加速仍會令警告燈閃響不停，開快車也不會爽。