金像獎名單︱林家棟兩戲入圍爭影帝　鞏俐誓搶影后寶座

第40屆香港電影金像獎今於九龍灣舉行記者會，曾奪金像獎影帝的張家輝以及導演彭秀慧讀出19個獎項的入圍名單。影帝方面，《濁水漂流》吳鎮宇、《媽媽的神奇小子》梁仲恆，大鬥憑《智齒》及《手捲煙》同時入圍的林家棟。至於影后方面，《馬達．蓮娜》周秀娜、《智齒》劉雅瑟、《梅艷芳》王丹妮將火併老戲骨《奪冠》鞏俐。

吳鎮宇對於獲得影帝提名都相當淡定，表示：「多謝大家😊會繼續支持香港本地電影和同新導演合作！（會唔會去頒獎禮？）睇到時工作情況，因為當時會有隔離嘅問題，如果可以當然出席支持。」

王丹妮首部擔正做女主角即獲提名影后，則回應：「首先非常感恩同多謝投票嘅咁多位，多謝金像獎可以畀我有呢個機會獲得提名，自己很開心，沒估到有兩個提名，第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來都冇諗過，在這部電影我學得很多，很感謝團隊，很感謝與我拍攝當中，一直行咁美好的過程的每一位工作人員、導演，所有一齊生活一段時間的同伴們，我覺得這個提名是有他們才有我，我會繼續努力，無論結果如何，我都好感恩。好多謝觀眾們支持，多謝大家喜歡這部電影，喜歡我演這個角色，是一個很大的鼓勵，無論如何我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」

身在香港的英皇藝人劉雅瑟對入圍影后大表興奮，並感激曾用過她的香港團隊：「我真的很感謝鄭保瑞導演將『王桃』這個角色交給我，一個演員遇到一個好角色太難了。也是因為該片，讓我更有信心做一名演員，激勵着我走到了現在。很感謝評委們的肯定，讓我入圍金像獎。至於會不會拿獎，就要看我的『王桃』有沒有那麽幸運咯。」

憑《馬達・蓮娜》入圍最佳女主角的周秀娜表示：「多謝導演陳雅莉同埋好對手張繼聰！我可以入圍已經好開心，入圍金像獎對我嚟講係好有重大意義。因為電影拍攝時候適逢疫情，近日香港又係疫情爆發，好艱難，聽到入圍呢個消息都令自己心情有啲唔同。咁啱依家拍緊戲，嗰場戲講我啱啱瞓醒，我都想知我究竟係咪未醒定仲發緊夢呀！」

最佳男配角方面，曾奪金像獎影帝的古天樂憑電影《梅艷芳》入圍，與《媽媽的神奇小子》馮皓揚、《濁水漂流》的謝君豪、柯煒林等爭獎。至於「最佳女配角」方面，共有6個提名，《除暴》鮑起靜、《濁水漂流》李麗珍與憑《梅艷芳》、《智齒》兩部電影入圍的廖子妤等力爭獎項，子妤對自己入圍最佳女配角，十分開心：「聽到呢個好消息，真係好開心、好開心、感恩同感動，要多謝兩部戲嘅導演梁樂民、鄭保瑞以及所有台前幕後，包括拍檔演員，唔會諗攞唔攞到獎，我依家最希望可以有一個實體頒獎禮，着靚靚行紅地氈。我仲要多謝《梅艷芳》所有台前幕後工作人員，多謝導演梁樂民先生，多謝安樂電影，多謝江老闆（江志強先生），多謝戲中所有對手，特別是王丹妮小姐，亦恭喜她有雙提名，多謝Terence，多謝在天上的Ann姐，多謝梅姐（梅艷芳）、哥哥（張國榮），希望這部戲在金像獎有好好的成績。」《智齒》共得14項提名，成今屆最多提名電影，《梅艷芳》則有12項提名，緊隨其後。

金像獎協會董事局主席爾冬陞在宣布名單前曾上台致詞，他搞笑指為了力抗鬱悶天氣，曾打算除口罩講笑話，但畀秘書處力阻，並且要他縮短記招流程，而他指今屆的投票率雖比之前跌了2%左右，但因選民人數多了，所以他們都很滿意今次的投票率。張家輝與彭秀慧一起宣布入圍名單時，家輝未知是否有點緊張，讀名單時有些口窒窒。今屆金像獎將由ViuTV直播。

第40屆香港電影金像獎入圍名單如下：

最佳電影提名：

1. 怒火

2. 梅艷芳

3. 智齒

4. 媽媽的神奇小子

5. 濁水漂流

最佳導演提名：

1. 文念中 (好好拍電影)

2. 陳木勝 (怒火)

3. 梁樂民 (梅艷芳)

4. 鄭保瑞 (智齒)

5. 陳可辛 (奪冠)

最佳編劇提名：

1. 章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿 (一秒拳王)

2. 何靜怡、林家棟 (殺出個黃昏)

3. 歐健兒、岑君茜 (智齒)

4. 尹志文、盧文駿 (媽媽的神奇小子)

5. 李駿碩 (濁水漂流)

最佳男主角提名：

1. 林家棟 (手捲煙)

2. 謝賢 (殺出個黃昏)

3. 林家棟 (智齒)

4. 梁仲恆 (媽媽的神奇小子)

5. 吳鎮宇 (濁水漂流)

最佳女主角提名：

1. 周秀娜 (馬達‧蓮娜)

2. 王丹妮 (梅艷芳)

3. 劉雅瑟 (智齒)

4. 吳君如 (媽媽的神奇小子)

5. 鞏俐 (奪冠)

最佳男配角提名：

1. 古天樂 (梅艷芳)

2. 林雪 (殺出個黃昏)

3. 馮皓揚 (媽媽的神奇小子)

4. 柯煒林 (濁水漂流)

5. 謝君豪 (濁水漂流)

最佳女配角提名：

1. 鮑起靜 (除暴)

2. 廖子妤 (梅艷芳)

3. 鍾雪瑩 (殺出個黃昏)

4. 廖子妤 (智齒)

5. 白浪 (奪冠)

6. 李麗珍 (濁水漂流)

最佳新演員提名：

1. 王丹妮（梅艷芳）

2. 鍾雪瑩（殺出個黃昏）

3. 梁仲恆（媽媽的神奇小子）

4. 馮皓揚（媽媽的神奇小子）

5. 柯煒林（濁水漂流）