宣傳新劇《三十九》　孫藝珍幸福談婚事：就似命運一樣

韓國40歲女星孫藝珍與39歲男星玄彬因於2019年合拍人氣韓劇《愛的迫降》而撻着，兩人於去年元旦認愛，多次傳出好事近的2人於本月10日宣布下月結婚，獲圈中好友及世界各地的粉絲送祝福，而孫藝珍今午（16日）出席JTBC新劇《三十九》的發布會，是她宣布婚訊後首度出席公開場合，身穿黑色連身裙的她在進入電視台前大擺甫士供記者拍照，心情靚爆。

發布會上主持朴瑟琪談到孫藝珍在2022年開始不久便宣布喜訊，問到她的感受，她就怕醜地反問已婚的朴瑟琪：「瑟琪小姐你結婚的感受如何？」當對方說很幸福時，她便說：「我也很希望會這樣，因為是我個人的事，不知道可否在發布會上說，但無論作為演員還是我自己，在2022年的開始迎來很大的事件，我覺得就像命運一樣，最近收到很多祝福，想借這個機會多謝大家。」

《三十九》是講述在劇中同是39歲的孫藝珍、田美都與金芝賢的友情和愛情故事，而此劇也是孫藝珍繼《愛》劇後相隔2年多再拍劇，問她為何決定接拍此劇，她說：「劇本真的很有趣，而且如果不是現在，之後就沒有機會演這個角色。」她指劇中的故事讓她很有共鳴，而自己也剛好與角色一樣喜歡高爾夫球，所以很快就決定接拍，而今次是她繼《經常請吃飯的漂亮姐姐》後相隔4年再拍JTBC的劇集，她指《經》劇是非常珍貴的作品，受到很多人的愛戴，希望《三》劇可以比《經》劇更受歡迎。