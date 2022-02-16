【簡潔生活學】想做收納師有甚麼要求？（下）

續上回，提到做收納師需要獲認可證書，如果報讀日本收納Housekeeping協會課程，分別有中國協會和HK協會，如果是考取2級證書（初階，只可為自己或親友作收納指導）可以在香港報讀，需要上實體課程（因疫情關係改網上課），除了要交功課、也要考試，首部分是選擇題，之後要做一份案件實習，配以相片及文字寫下收納規條和整理概念。考試合格後，便可「升級」修讀1級證書課程（即是執業收納師），當然難度便會增加，而且合格率會較2級低。

至於很多人關心的「錢景」問題，到底月入多少？一般每小時HK$300-HK$500是否賺得輕鬆？這個行業除了要考取認可資格之外，也講求經驗，因為很多客戶（特別是有其他家庭成員）未必容易接受「斷捨離」，或者對收納不甚了解，所以我們都要跟客戶溝通好，清楚解釋執拾過程和教導整理收納方法，讓他們感到安心和信任；體力方面，固然要擔擔抬抬、搬上搬落、清理捨棄之物，若是夏天的時候，更弄到一身臭汗水；腦力方面，也要當機立斷，懂得分析家居環境如何整理方便屋主；還要有忍耐力，對凌亂的環境忍耐之餘，還要有捱肚餓的準備，因為當進行整理收納後，可能要花大半天，未必能按時「放飯」。說得通俗一點，嬌生慣養，怕污糟怕肚餓的，這份薪水也不易賺。

此外，行業也有旺淡季之分，新年前夕、聖誕前夕，大時大節會比較多工作，基本上多勞多得，但淡季時可能一、兩星期也未必有生意。

不過由於我們團隊是以慈善為主，對象主要是低收入家庭、基層團體、長者和長期病患者等，所以扣除基本開支都會全數捐出，因此收入方面只是「一餐茶」，團隊都不會太計較。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物專業收納網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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