Volar eVTOL　飛得起的超跑

有甚麼玩意可以讓你享受到翱翔天際的快感？無錯，就是私人飛機！別以為只有長途旅程才適用，也不一定要有機場跑道才飛得起，皆因不少公司正積極研發eVTOL（Electric vertical take-off and landing），即電動垂直起降飛行器，而且外形設計非常有型，尤其是Bellwether Industries研發的「Volar」，好像一架會飛的超跑，令人期待。

比蝙蝠車更型

由總部位於倫敦的Bellwether Industries研發的「Volar」，是一架大型多旋翼私人飛機，扁平的流線型機殼以神秘的黑色示人，看似一輛超級跑車，不期然令人聯想起美國漫畫超級英雄蝙蝠俠的Batmobile！

性能方面，具備隱藏式推進系统的「Volar」，以混合動力起步，並以電池驅動，可上升至3,000英尺（915米）的高度，巡航時速達220公里（135 英里），每次航程預計可飛60至90分鐘。搭客量方面，可容納4至5人，最大起飛重量為600公斤，預計價格會是7位數（美元）起！

規格表

航程：220至320公里（135至200英里）

速度：每小時220公里（135英里）

載客量：4或5人

同場加映：飛天風車陣

以捷克布拉格為基地的Zuri，近日公布了最新型號的eVTOL飛機「Zuri 2.0」，並分設貨運（Zuri 2.0 Cargo）及客運（Zuri 2.0）兩個版本，後者又分為空中的士版（可乘載4位乘客及1位飛行員）及VIP版（可乘載3位乘客和一位飛行員）。

外形上，「Zuri 2.0」的機身似直升機，但就加設了長13米的機翼，並裝上由8個獨立傾斜螺旋槳組成的「風車陣」，用於垂直起降和水平飛行，可在不同天氣下提供最大的穩定性。性能方面，它以混合動力系統推進，配有8個電動機及一個渦輪發電機，航程可達700公里（435英里），是同類產品之最，巡航速度則為每小時300公里（186英里），可在26×26米的面積升降。

規格表

航程：700公里（435英里）

速度：每小時300英里（186英里）

載客量：3或4人及一名飛行員