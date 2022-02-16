馮允謙奉旨床上談情　瘋狂亂「摷」女神劉沛蘅

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）新歌《報復式浪漫》MV，邀請到人氣女神劉沛蘅（Hillary）任女主角，Jay更奉旨床上攬實Hillary亂摷。面對着Hillary，他坦言超級緊張，他說：「有一場戲我攬住Hillary喺床上談情，好Sweet好浪漫，但我唔知隻手放喺邊度好，唔敢亂擺又怕摸錯地方，於是就放喺佢個頭上。」Hillary都笑了出來說：「你係咁摷亂我個頭，每次Cut機都要執一次。」Jay擔心Hillary的粉絲會呷醋，又怕被誤會「好鹹濕」，希望對方粉絲不要嬲他。Hillary認為2人飾演一對熱戀中情侶，固然要盡情浪漫。在MV中，Hillary飾演一名控制狂女友，不但止鎖住Jay在屋企，還迫他穿情侶裝、手機殼、Wallpaper，甚至躲在床下底監視男友，非常誇張。

他們的談情戲，亦非一般卿卿我我咁簡單，應導演要求，Jay以不同層次向Hillary講「I Love You」瘋狂示愛，而百厭的Hillary不停搖頭裝聾，要他講完又講。最初細細聲溫柔地在她耳邊講，然後愈講愈激動，最後做埋動作，大大小小的心形手勢都做齊，Hillary仍然甜笑不停搖頭，他拿她沒辦法，搞到拳頭硬晒，還肉緊得捉住她手臂，全場爆笑。足足講了百次「I Love You」，他和Hillary都笑言打破人生中示愛和被示愛的紀錄，他們說：「無論有沒有情人，只要好想有Sweet嘅感覺，就可以日日重複睇呢個MV，睇我哋好變態咁互相用浪漫報復對方！」

鏡頭前他們瘋狂放閃，鏡頭後亦繼續打情罵悄，問到Jay Fung為何邀請Hillary做MV女主角時，他初表示不願多講，在旁的Hillary隨即撒嬌，催促他：「講啦，講啦，我想聽呀！」他表示互相在社交網上認識，第一次傳短訊給Hillary時，還串錯她的英文名，覺得好瘀，故今次請她拍MV當賠罪，她聽罷裝作失望扁嘴。Jay才認真地說：「睇佢個樣咁Sweet，就知好啱呢首歌啦！其實我一直都好想同佢合作，後來知道原來我哋係同公司，所以就大膽要求請佢拍。」