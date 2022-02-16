謝和弦孖「G奶周子瑜」開Live鬧老婆：關門修理她

台灣歌手「搖滾壞小子」謝和弦是非多多，佢去年同網紅莉婭再婚，拉埋天窗僅11個月就爆出婚變疑雲，莉婭突然於社交網寫下「祝你們幸福快樂」並標籤謝和弦及有「G奶周子瑜」之稱嘅歌手祈錦鈅，公開逼宮！點知謝和弦似乎同祈錦鈅企埋同一陣線，除祈錦鈅公開佢獲謝和弦多次耍冧嘅對話截圖之外，又發聲明表示突然無中生有被抹黑，強調如果有證據可以證明佢係小三，願意刪走苦心經營10年嘅粉專及社交網帳號，並退出娛樂圈。

到咗今日（16日）晏晝，佢仲同埋謝和弦齊齊開Live，兩個有傾有笑，謝和弦又對鏡頭向祈錦鈅道歉：「我慎重道歉，家事沒處理好，影響到你，她講你的事，沒有查證，很不OK，我們自己會關起門來修理她。」又指自己同莉婭冇鬧交：「只是我回你訊息的時候，完全沒有遮掩，我的密碼她也都知道啊。」佢就話唔理解為何莉婭偏偏對祈錦玥不滿，可能係覺得對方太有威脅性。而祈錦玥就反問佢，正印莉婭係咪真係咁大方？對此，謝和弦無奈表示：「說要讓我有12個老婆也OK呀，我就不知道你們發生甚麼事情，我還是不要結婚好了。」並再度表示對祈錦玥很抱歉。