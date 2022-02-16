隨時加第4季　林心如爆霍建華接《華燈》終極條件

憑台劇《華燈初上》人氣再度急升嘅台灣女星林心如，佢又做主角又做總製作人，早前已宣布第3季將於下月18日上架，預告片都出埋吊人癮，今日（16日）林心如現身口服美容產品代言記者會時，就透露考慮緊開拍第4季：「不是不可能，但編劇說必需想出更好的故事內容，否則第3季已經死了一個人，第4季總不能又要死一個人吧，不能為了拍續集而重複老哏！」而且如果要拍，就應該會同電影版同步進行。

佢又提到，當初畀咗幾個角色老公霍建華揀，不過霍建華只係得一個接拍條件：「選最輕鬆的！重點是幫你（林心如）客串，並不是要甚麼樣的角色，最重要是不要太累的！」後尾決定畀佢演「馬天華」，搞到林心如要嗌編劇急煞車，唔好再寫太多枝節。而老公都係睇完劇本先知要畀佢摑，至於是否有因此後悔？林心如笑答：「本來就是說好要拍之後才給劇本，怎麼可以反悔呢？他也不會問說為甚麼要打，反而是我跟導演說沒必要打呀。找不到要打的理由，因為『羅雨儂』自己打完也往後彈、也是很害怕，但導演覺得有這必要，我還現場廣徵工作人員『要打嗎？』意見，結果大家都說『打』。」

佢仲諗起場掌摑戲一共拍足3、4次，而且一定要認真打：「他也不是第一次被我打了，在《傾世皇妃》就被我狠狠打3巴掌，他皮膚又白，所以臉上印子都很明顯，但我們都是專業演員，他自己拍打人的戲也都打真的！」問到下手時是否有手軟？佢話：「我們還是有些技巧，不是真的『啪』打下去，會用指腹比較不會痛。拍完有請他去吃飯，我每天都等他收工，那次拍完結束特別請他去吃消夜！」

林心如也透露在成功打造《華燈》之後，今年七月將再製作一部新戲，但因為係偏男生、探討生死議題嘅題材，所以佢自己唔會演出，而霍建華亦唔會參演。佢又提起過年期間，親友都追問佢《華》凶手係邊個，更加好友試圖灌醉佢套料。