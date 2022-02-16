張家輝硬撐出席　爾冬陞憂金像獎變線上頒獎禮

影帝張家輝下午出席《第四十屆香港電影金像獎》入圍名單揭曉記者會，與彭秀慧朗讀19項提名結果，場面熱鬧。久違的家輝心情不錯，向記者傳授「抗疫之道」：「都知道大家精神壓抑得好犀利，但記得話畀自己聽，明天會更好，要將平日遇到嘅開心嘢無限擴大。」而這兩年多，家輝直言與太太關詠荷回復拍拖的感覺：「多咗時間同屋企人一齊，我就同老婆去行山、散吓步，以為冇呢啲機會，點知又有喎。（冇困獸鬥發生摩擦？）我哋過咗呢個階段喇，囡囡就成日對住部電腦上堂。」

談到計劃5月開拍自導自演新戲，家輝不諱言：「依家個環境令所有籌備工作大受影響，相信年中前都未必開到鏡，而我就會喺4月返內地拍一部偵探片先，預算逗留2、3個月。」去年已曾返內地工作的他，笑指隔離生活好正：「有咗相關嘅經驗，今次我嘅準備工夫會好啲，會帶跑步機及大量嘅運動短片『傍身』。」問到睇好誰得男、女主角？他說：「男就個個都做得咁好，唯一遺憾嘅係我冇入圍，所以要繼續努力，女嘅我冇睇晒啲戲，唔方便畀評論。」

香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞（小寶）亦有交代詳情，他透露今年選民及評審共1,683人，第一輪投票有982票。談到金像獎初定4月17日假文化中心舉行，他不諱言因為疫情，暫時未能有最終定案：「地點可能有變，要視乎疫情發展，今個月24號又會有新一輪防疫措施。當然最理想可以喺文化中心舉行，但依家政府場所可能分分鐘會關門，我哋都有Plan B在手，就係喺九展舉行，但萬一情況再嚴峻，無可奈何之下都要轉搞線上頒獎禮。」