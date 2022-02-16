Edan殺入台灣風雲榜　驚喜現身隔空對唱

一年一度華語樂壇盛事第17屆台灣風雲榜，將於2月26日晚上舉行，早前先公布得獎年度風雲歌手八三夭、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車，以及11組表演嘉賓盧廣仲等後，今日最新公布人氣男團 MIRROR成員呂爵安（Edan）將與邱鋒澤首次隔空於舞台上對唱。其實2人去年因合作推出雙語版本歌曲《一表人才》（廣東話版）及《年青有為》（國語版）而結緣，《一》在港蟬聯本地新歌周榜四周冠軍，及 台灣2021粵語年度百大單曲TOP 15，成績不俗。

故是次Edan與鋒澤跨兩地隔空對唱，可算是「再續前緣」，兩人也表示非常期待。Edan表示能跟鋒澤合唱感到十分開心，「終於可以跟鋒澤同台表演，是一件很驚喜、很開心、很感動的事」而鋒澤則表示：「非常榮幸能跟Edan跨地合作，一定會很好玩！」首次嘗試隔空對唱的他，並保證會讓大家非常難忘。談及兩人相識的經過，原來由社交網私訊開始，由「網友」昇華為音樂拍檔。Edan透露最先是因為鋒澤的歌曲而認識他，加上自己是《娛樂百分百》狼人殺節目的粉絲，追看了很多集，很喜歡鋒澤調皮綜藝的感覺，甚至覺得跟自己有點相似，同樣是玩的時候很投入又瘋狂，認真唱歌時又像是變成另一個人。Edan覺得鋒澤唱歌很厲害，先前自己也曾翻唱過鋒澤的歌曲，沒想到對方不但留意到還特地INBOX給自己支持。Edan說：「可以跟他合作，真的是小粉絲夢想成真的感覺」。

鋒澤戲言社交網是他們的「媒婆」：「呂爵安是一位很敬業、工作認真的人，又很幽默好相處、很有效率、很友善的印象，覺得像是認識很久的朋友。」 Edan也提到：「印象最深刻的是第一次跟鋒澤通電話時，感覺他在節目上跟私底下的聲音和風格是一樣的，覺得他是個很真的人，而且十分隨和，我們也一拍即合，不需要磨合的過程，大家也很努力付出令合唱成事，兩人感覺就像是認識很久的朋友一樣」。

鋒澤並期望接下來再有機會合作一起寫新歌，他表示：「上次合作很愉快，看到很多歌迷很喜歡，希望未來還有機會合作更多歌曲，一起玩、一起JAM！」另一方面，他們都期望待未來疫情好轉，可以互相帶對方品嘗台灣香港兩地的美食，Edan還表示希望鋒澤能帶自己參加狼人殺節目一起玩呢！另外，Edan希望推出不同類型曲風歌曲及演技上有進步；鋒澤透露正籌備新專輯。