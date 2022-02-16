放逐內地實情︱陳楨怡扭計唔簽無綫10年約　被爆發女一夢

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）的「隱形男友」周子揚引起的「楨子之亂」愈爆愈大鑊，女方被指「一腳踏兩船」、攻心計、講大話、吸煙及連收七「兵」後，終低頭認錯，但以「放下一段病態的關係」形容跟周子揚的年半情，而「被分手」的周子揚接受東網訪問時，無奈表示會接受事實，認錯愛Celina，雖然他被女方利用完，亦奉勸要飲水思源珍惜無綫年多以來的培育，勿妄想可以一步登天做女一。

他表示Celina去年11月到內地接拍無綫和內地四影視公司合作的古裝劇《無相之城》，看似得無綫力捧，但事實被「放逐」，導火線全因她拒續約10年：「佢想返內地發展，無綫高層覺得要投放更多資源喺佢度，不如加簽10年合約，但佢就扭計扭足兩個月，搞到幾位無綫經理人同高層好無奈，冇辦法處理，佢同我呻被無綫欺負，要同無綫討價還價，呃番個『女一』做去換10年，我有證據，冇講大話屈佢。」

當時周子揚曾以過來人身份勸Celina：「我都花咗5年時間喺無綫等機會，所以叫佢唔好太急、慢慢嚟，一定有機會。」並建議她不妨續約，但依然拒絕答允，原因是：「覺得無綫大把女一，再簽長約會局限佢發展，佢諗緊儲吓知名度先，等依家嗰5年合約完咗，就跳槽去力捧年輕演員嘅ViuTV或索性返內地發展。」至於Celina最終有機會返內地拍劇，全因是只得幾句對白的閒角，變相罰她要「靜思己過」，至於之後夥拍Angelababy及內地小鮮肉王安宇參演的《漫影尋踪》亦不是公司力捧：「係佢自己好博咁搲番嚟，無綫可以抽佣，何樂而不為？」

他續稱Celina入行不久就自視過高，之前因在網劇《廉政狙擊．黑幕》中，被安排夥拍男一王浩信，雖非女一或女配，但已自感「紅咗」而毋須再接閒角，所以連最高收視的《愛．回家之開心速遞》也曾拒拍，他說：「因為只係做一集模特兒角色，覺得浪費了才華，不過最後都屈服客串。」

另外，周子揚撰千字剖白和Celina由相戀到相「憎」，對於被指是「病態的關係」，他無奈認錯：「我只能說這段時間我太寵壞你，太縱你，你已經得寸進尺，你已經忘記了當初單純可愛的你是怎樣。」