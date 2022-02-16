安藤咲櫻　纖纖玉手引男粉

20歲嘅安藤咲櫻，青春可人，樣子甜美可愛，純真感覺相當強烈。（互聯網）

做得寫真女優梗係要識得吸納廣大觀眾成為自己嘅粉絲啦，不過吸納都要有方法，除咗要懂得扮靚及保養身材，最重要係做足觀眾想睇嘅表演，咁又唔剝光豬嘅，學吓安藤咲櫻咁以雙峰同纖纖玉手就得喇！

純潔無垢

好快就會踏入賞櫻季節，雖然今年都冇機會飛去日本享受一邊賞櫻一邊飲酒作樂嘅滋味，但係我哋仲可以欣賞呢位美色誘人嘅「櫻」，佢就係今日同大家見面嘅安藤咲櫻。

今年20歲嘅佢，青春可人，樣子甜美可愛，純真感覺相當強烈，被寫真界形容其氣質為「純潔無垢」。另外，業界亦大讚櫻妹「透明感十足」，呢樣當然係同鮮嫩肌膚有關啦！除咗肌膚白滑剔透，而且胴體凹凸有致，上圍對E奶堅挺又脹卜卜，質感仲軟彈適中，真係一對誘人靚波！不過，下半身似乎豐滿咗少少，如果可以積極啲去做運動令腰圍同坐圍吋數減番少少，咁就一定可以令胴體更加完美、更加火辣喇！

表演砌模型

櫻妹喺12歲嘅時候，以青春偶像身份四圍登台獻唱展現陽光活力，當時所屬嘅組合叫做「TSURI × BIT」，隨住出道愈來愈耐，發展亦愈來愈廣泛，除咗拍電視劇之外，亦參與電影演出，作品包括《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》。

至於寫真工作方面，成績都唔錯，喺2020年推出首部寫真DVD作品《サクラサク！》更加奪得寫真碟銷售榜冠軍。最近佢仲推出第一本實體寫真集，當中大賣成人風韻嚟吸睛，相信可以為各位觀眾帶來強烈嘅視覺刺激喇。提到吸睛，咲櫻近期亦努力經營個人視頻頻道，用佢對纖纖玉手表演砌模型，又真係砌得投投是道！此外，佢亦同其他寫真妹一樣拍攝打機片，阿妹做咁多男人都鍾意嘅嘢，睇嚟好想吸納多啲男粉絲喎！

安藤咲櫻除咗喺社交網分享自己最新嘅工作情報，由於最近佢密密拍寫真，所以亦會經常上載好多寫真照以及拍攝花絮畀大家欣賞，想滿足眼球，快啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：32E-23-33