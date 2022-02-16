泰國Top 1網紅　百變女神

敢露肯搏仍然唔紅？咪只因唔夠索、身材唔夠爆囉！好似泰國網紅Moii，索樣一睇已經夠晒吸睛，身材更係有前有後齊晒料，仲要挑戰衣服布料嘅底線，難怪佢由泰國紅到去日本啦！

紅到去日本

泰國妹一向予人皮膚黝黑嘅印象，但係家陣嘅泰國網紅不但肌膚白滑，身材更係上圍激凸，坐圍圓夾挺，係男人見到都流晒口水，好似Moii就係一個最佳人辦。

個樣絕對中晒大部分男人嘅要求，眼大嘴細女神樣，長髮大胸對腳長，好彩佢冇收埋咁高質嘅外形，皆因佢嘅興趣係玩Cosplay，不但自製戰衣兼喺Cosplay界勁活躍，更憑住養眼度爆錶嘅造型，引到活動現場嘅男士個個拎出手機喪影，並擺上網炫耀。及後佢獲邀到日本嘅動漫展表演，呢個世界嘅男人都係一樣嘅，有咁親民嘅性感索女任影，梗係要影多幾張啦，Moii就係咁紅到去日本喇！

強勢吸金

自此佢經常泰國同日本兩邊飛，而佢嘅Cospalay題材亦漸漸以日本動漫角色為主。有趣嘅係唔少網民都表示「點解佢個樣愈嚟愈有日本妹嘅？」如果唔係追開Coser嘅男士，齋睇佢個樣嘅話，真係會以為佢係日本妹嚟。起初Moii都會解釋一下自己係泰國人，後嚟發現問親嘅都係日本粉絲，加上佢又積極發展日本市場關係，故此佢索性改埋個日本名「もい」，社交網名更索性用埋日本味十足嘅「@Moiichanz」，真係冧到日本嘅粉絲甜一甜呀！

其實佢嘅粉絲又點止日本呢？外國粉絲同樣勁多，Moii喺社交平台上回覆粉絲時，英文、日文同泰文統統寫勻，認真夠晒貼心。咪以為佢只係識得影寫真喎，皆因佢仲開設埋Onlyfans帳號，主攻露肉度更高嘅收費賣片市場，憑住佢嘅人氣，吸金力超強呀！

同場加映

巴西火辣動漫女

除咗泰妹Moii，近期有一位嚟自巴西嘅Coser成為網絡熱話，佢名叫「Shermi」，同格鬥遊戲《拳皇》中嘅女角色同名，擁有一對如妖精般嘅大眼睛，前凸後趷嘅魔鬼級身材更係吸睛，佢對Cosplay非常執着，喺服飾嘅製作上勁有心思，被網民形容為神還原，講到佢嘅成名系列，就係Cosplay超人氣電玩《魔物獵人》，佢身上嘅獵龍套裝及裝備，不但造工相當精美，可謂將遊戲中女獵人嘅神髓演繹得維肖維妙，加上佢迷人嘅身段，試問又點可能唔爆紅呢？不過咪以為佢專挑性感角色嚟Cosplay，對Cosplay勁有熱誠嘅佢，其實亦Cosplay過唔少包得勁密實嘅機械人，或戰隊英雄等嘅角色，所以咪話佢只係識得一味賣肉喇。