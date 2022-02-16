謝霆鋒無緣角逐影帝惹爭議　經理人霍汶希：失望！

《第40屆香港電影金像獎》今日（16日）公布入圍名單，影帝提名方面，林家棟同時憑主演電影《智齒》及《手捲煙》角逐影帝，大戰《濁水漂流》的吳鎮宇，入圍名單一出，即惹來網民熱議，不少網民覺得贏盡口碑與票房的英皇電影《怒火》，雖入圍「最佳電影」以及陳木勝憑該片入圍「最佳導演」，但在戲中獲得不少好評，大讚把奸角演得層次感十足的謝霆鋒，竟然未能入圍最佳男主角，大感不惑。

由於《殺出個黃昏》的謝賢有份角逐影帝，網民更留言：「唔通因為想畀機會冇攞過金像影帝嘅霆鋒老竇，而犠牲個仔？」對於不少網民戥霆鋒不值，謝霆鋒經理人霍汶希（Mani）無奈地表示：「霆鋒好耐冇拍電影，今次拍《怒火》全因導演陳木勝，霆鋒由接劇本到拍攝，都全情投入，全部動作戲都親身上陣，雖然部戲因疫情令映期一再改變，但依然無損票房，仲打破咗中港合拍動作片嘅紀綠，霆鋒憑呢套戲喺內地攞咗好多獎項，所以今次金像獎唔入圍，我係好意外同失望，睇住霆鋒嘅付出，冇諗過佢會入唔到，攞獎明白有好多因素，唯一安慰嘅就係得到網民嘅支持。（霆鋒有冇唔開心？）佢冇表現出嚟，其實佢已經有金像獎嘅大滿貫，攞過金像獎最佳新演員、最佳男配角同最佳男主角，所以今次唔入圍都唔會影響佢對電影嘅熱誠、期望，同埋佢對電影嘅抱負。」