【是日通勝】

農曆正月十七

壬寅年 壬寅月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福、求嗣

忌：開光、出行、入宅

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、16、29、46

幸運顏色：白色、銀色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

金牛座：瑣事纏身，分身不暇，不要把所有事攬上身。

雙子座：處理感情問題游刃有餘，不難獲得伴侶信服。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

處女座：謀事阻力大，回報卻遜於預期，無奈又無助。

天秤座：異性緣不錯，但有緣人未現身，需耐心等待。

天蠍座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力也下降。

人馬座：好管閒事易得罪人惹霉運，多用銀色助開運。

山羊座：水頭緊，即使節衣縮食也無法扭轉不利局面。

水瓶座：太多事要操心，有點不知所措，犯錯機會高。

雙魚座：人情牌在職場上很有用，但應酬不能太頻繁。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 精神差

鼠：運氣好得令人羨慕，荷包易有意外進帳。

牛：話頭醒尾，利見客傾生意，成功在望。

虎：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

兔：事業發展穩步上升，有化危為機的本事。

龍：財運稍遜，收入不理想，內心有挫敗感。

蛇：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

馬：求財要量力而行，貪心有可能得不償失。

羊：是日沖煞，精神難集中，做事沒精打采。

猴：工作繁忙，身心疲累，幸獲身邊人幫忙。

雞：獲得貴人支持，有望在職場上吐氣揚眉。

狗：市場競爭激烈，從事銷售者將陷入困境。

豬：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

常讚美 心情自然好

東方人很喜歡用「老」字，例如稱呼自己的父母親為老爸老媽、家中的兄弟姐妹為老大老二老么、業務上的經營者為老闆老細、動物的別名為老虎老鼠等等。

「老」這一字是一字多義，有很多方面的意思：有代表陳舊不合時宜的「老土」；尊敬及近親的「老師」；很遠或很多「老早、老遠」；經驗豐富的「老手、老練」；年紀大的尊稱「老公公、老婆婆」；發生頻率很多的「老是不改這壞習慣」。不過，這「老」字如果用在年紀比較輕的人身上，就會顯得比較怪誕吧！

在東方這邊，夫婦大多數會用「老公、老婆」互相稱呼，但如果是一對才不過十八十九的新婚夫婦，那麼年輕用「老」字會很怪吧！

對人的稱呼，在心理學上是有一定影響，例如常常聽到美好的、讚美的、正念的，人就會不期然心情美好，做事都會比較順利，心態亦會正面積極得多；反觀如果常被人說老，心態上都會不太積極，行事都不太進取，反而得到反效果。

在這方面，西方的家庭教育稱呼就更為理想了，夫婦之間會稱呼對方「親愛的、甜心、最美的」，稱呼小朋友「小天使、小可愛」。

試想，如果大家整天都聽到人稱讚自己，心情一定是比人說自己變老來得更好吧！