東方日報C1：「聲夢」潘靜文初步確診　引爆無綫疫慌

無綫電視城再爆疫情恐慌，繼上周開始有多位幕後職員初步確診後，「聲夢學員」潘靜文昨日於《勁歌》錄影前作快速測試時初步確診，即時引起現場藝人如炎明熹、姚焯菲等恐慌，紛紛「快檢」，幸而有驚無險。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，昨日新增4,285宗確診，另有7,000宗初步確診。無綫電視城自上周開始有多位幕後職員初步確診後，昨日無綫「聲夢學員」潘靜文（Sherman）於電視廣播城參與節目《勁歌金曲》錄影前，接受病毒快速測試後初步確診，而同場錄影的包括其他聲夢學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及張馳豪（Aska）等，而無綫即時安排Sherman於家人陪同下前往醫院作進一步檢測。

匿喺房等結果

昨晚Sherman透過社交平台直播與Aska交談，化了妝的她精神不錯，她說：「我好好呀，我冇事，所以大家放心。大家放心就好喇！我係初步確診，所以做多咗次Official嘅檢測，依家等緊結果。我都長期喺房，多謝大家關心。」

為謹慎起見，無綫即時安排《勁歌》節目台前幕後曾與Sherman有接觸的同事作快速測試，有驚無險，所有檢測結果全部顯示未有確診。昨晚無綫企業傳訊部宣傳科亦發出聲明，指事件對公司運作未有構成影響，並會繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。

Patrick Sir驗兩次

Sherman除了昨日錄影《勁歌》之外，之前在劇集《青春本我》中與Aska飾演一對，日前兩人更合作拍片上載社交平台，前日她亦於社交平台大晒於戶外吃韓燒的照片，據知，上周六她亦被安排參與兒童節目《Hands Up》錄影工作，同場的其他主持包括伍文生及林溥來（Patrick Sir）的太太關宛珊等。

Patrick Sir與關宛珊的囝囝只得10個月大，他接受訪問時坦言已收到公司的通知，更說：「藝員部好快速咁打咗電話嚟通知我哋，好彩屋企都有快速測試劑，頭先我同太太都驗咗一次，結果呈陰性，等陣間我哋會再做多次以防萬一。（擔唔擔心？）自然啦！屋企有小朋友嘛，我哋希望大家都冇事，咁潘靜文都係初步（確診）啫，或者出錯冇事呢！」

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