2022德島美食祭　品嘗期間限定特色滋味

【特約報道】疫情持續，香港人「回鄉」遙遙無期，日本德島縣特意為各位思鄉的港人將正宗日本風味帶到香港，亦希望能令更多香港人感受到德島縣的魅力。

由即日至3月13日期間舉行的 「德島美食祭」邀請了3間人氣日本料理餐廳推出一個月期間限定Menu，分別是主打九州廚師發辦（Omakase）的「鮨白鳥」、串燒及串炸專門店「木戶」，以及日式海鮮居酒屋「鵜舞」。餐廳除了會使用德島縣當造海產及食材外，更會以德島縣手工藍染暖簾作裝飾，配合大谷燒陶藝餐具及手工酒器俸菜，加上餐廳內響起熱鬧的德島音樂，令客人猶如置身德島，享用美食的同時欣賞到當地多年傳承精美工藝及濃厚氣氛。

此外，德島縣物產豐富，好似肉質富彈性的高品質走地雞「阿波尾雞」；口感鬆軟且糖度極高的「鳴門金時」番薯，以及於鳴門漩渦中成長的「鳴門鯛魚」等，可謂是美食天堂。而德島縣亦擁有藍染、大谷燒等不少歷史悠久，受到國家肯定的傳統指定工藝品。其中「藍染」是一種傳承了千年的古老工藝，雖然藍染曾在日本盛行，但現今僅剩下少數地區仍堅持。藍染除了能作為傳統工藝品之用，現在能夠製作成現代生活的室內裝飾，甚至是德島本地的日本酒染色時的催化劑。而「大谷燒」產於鳴門市大麻町，已經有超過230年歷史。而大谷燒的起源與藍染息息相關，當地居民為了製作藍染染缸，因而發展成大谷燒。由於陶泥含鐵成分較多，手感較粗糙及富金屬光澤，現在已經發展成當地家中食器。不少的大谷燒均以德島鳴門最蔚為奇觀的鳴門海峽渦潮為圖案。

山清水秀的德島縣亦出產多款優秀地酒，酒款繁多，總共有30多款酒類，包括清酒、梅酒、燒酒等，應有盡有。當中最出名的酒藏有三，分別是「三芳菊酒造」、「芳水酒造」、和「斎藤酒造場」；還有其他酒藏如「中和商店」、「司菊酒造」、「津乃峰酒造」、「吉本醸造」、「大畠酒造」和「鳴門金時蒸留所」等。

於是次美食祭期間，於鵜舞及木戶惠顧德島食品的頭50位客人，可以免費享用一合升（180ml）指定德島清酒。美食方面，鵜舞有鳴門鯛魚朴葉燒、德島刺鯧魚火炙壽司、南蠻唐揚阿波尾雞胸、酒粨西京阿波尾雞髀和鳴門金時番薯天婦羅。

木戶則有德島縣金目鯛一夜干、小松島魚蓉可樂餅、炭燒阿波尾雞髀、唐揚Yarikoi阿波尾雞胸、德島產沙甸魚苗沙律、木村總廚家族秘製宮崎南蠻阿波尾雞頸肉。

而鮨白鳥更以德島時令海產炮製「當造Omakase廚師發辦 旬の魚產」，用上包括鳴門鯛魚（鳴門鯛）、馬面魨（馬面はぎ）、黑鯛（チヌ）、魷魚（イカ）、牛鰍魚（コチ）、真鰈魚（真カレイ）、雞魚（イサキ）等，帶來獨風海洋鮮味。

Shop Info.

鵜舞

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期地下2號舖

電話：2743 8011

木戶

地址：尖沙咀棉登徑8號地下G12-13 號舖

電話：2104 6855

鮨白鳥

地址：香港九龍尖沙咀棉登徑8號凱譽地下G13號舖

電話：2109 1155